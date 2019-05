Estos son los artistas que repiten en Eurovisión 2019

Es algo habitual, pero desconocido para el gran público, muchos de los componentes de los grupos o lo solistas que van a representar a los países en Eurovisión 2019 repiten. Ser la mejor canción de Eurovisión 2019 no será nada fácil y cualqueir ayuda de alguien que ya ha estado en el festival será bien recibida. Incluso uno de los miembros del conjunto español D'Nash también lo hará, estos son algunos ejemplos.

Sergéi Lazarev. El cantante moscovita que ya había participado en el festival en 2016 con "You are the only one" quedando en tercera posición, vuelve este año con "Scream". El ruso confiesa "ir a por todas" en lo que promete que va a ser una actuación "más épica que en las películas". El videoclip de la canción ya tiene un aspecto cinematográfico y según las expectativas, se espera que la puesta en escena sorprenda al público.

Zena (Bielorrusia). La interprete más joven de Eurovisión 2019 (en septiembre cumplirá los 17) representará a Bielorrusia con el animado tema pop "Like it". La joven fue una de las presentadoras de la pasada de edición de Eurovisión Junior que se celebró en Kiev. Además, la joven intentó representar a su país en el certamen junior en 2015 y 2016.

Joci Pápai (Hungría). El representante de Hungría acude por segunda vez a Eurovisión. Ya lo hizo en 2017 interpretando el tema de reminiscencias romaníes "Origo" y obteniendo una octava posición en la gran final. Este año interpretará "Az én ápam", también cantado en húngaro y romaní.

Sahlene (Reino Unido): Anna Cecilia Sahlin (más conocida como "Sahlene") será una de las coristas que acompañará al representante del Reino Unido Michael Rice interpretando "Bigger than us". La cantante sueca ya acudió con anterioridad al festival representando a Estonia en 2002 obteniendo un tercer puesto con "Runaway". Además, fue corista de Suecia en 1999, Malta al año siguiente y de Australia en 2016.

Stig Rästa (Estonia): "Storm" es la canción compuesta e interpretada por el estonio Stig Rästa que ya participó en Eurovisión junto a Elina Born en el año 2015. En aquella ocasión, el dúo obtuvo el séptimo puesto.

Nvena Bozovic (Serbia). Nacida en territorio kosovar y de nacionalidad serbia, Nvena Bozovic será la primera intérprete solista en representar a su país en Eurovisión y en Eurovisión versión junior (lo hizo en 2007). Nevena interpretará "Kruna" el próximo 14 de mayo en la primera semifinal de Eurovisión 2019. Además, la cantante participó en la edición de 2013 de Eurovisión dentro del grupo "Moje" sin llegar a clasificarse para la final.

Serhat (San Marino). El turco Serhat representará a San Marino por segunda vez. En 2016 lo hizo con "I didn't know" sin llegar a clasificarse para la final. Este año, intentará al menos clasificarse con "Say Na na Na".

Mikel Hennet (España). Será uno de los coristas que este año acompañará a Miki a ritmo de "La Venda". El tinerfeño participó como miembro del grupo "D'Nash" representando a España en la edición de Eurovisión de 2007 en Helsinki. En aquella ocasión, obtuvieron un vigésimo puesto.

Jurjius Veklenko (Lituania). El representante lituano de este año fue corista de las representaciones de su país en los años 2013 y 2015.

Mikheil "Misho" Javakhjshvilj (Georgia). Regresa a Eurovisión como corista del representante de Georgia después de que el año pasado formó parte del grupo" Iriao" sin llegar a la gran final.

Tamara Todevska (Macedonia del Norte). En 2008 representó a su país cuando se conocía con el nombre de "Antigua República Yugoslava de Macedonia". En aquella ocasión formaba un trío con Adrian Gahxa y Vrcak no logrando conseguir la clasificación para la final. También fue corista de la representación de su país en 2004 y 2014. Este año, vuelve a Eurovisión con "Proud".