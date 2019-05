Un protagonista de Kara Sevda se viene abajo y confiesa lo peor

No se puede decir que Kara Sevda haya ido hacia abajo en sus enredos. El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y si hace unos episodios parecía que Emir y su hermana podían llevar la voz cantante y ser los que iban a ganar en la guerra que ha comenzado entre ellos y la pareja formada por Nihan y Kemal (Kemal, Burak Örçivit, ha sido padre en la vida real hace unos días). Pero ahora a la joven parece quedarle solo una salida: deshacerse de Emir.

Nihan ha comprado una casa para formar una familia junto a su amor Kemal y ya ha presentado la demanda de divorcio sobre Emir. Este último tiene entre ceja y ceja terminar con la pareja y parece haberse propuesto acabar con la vida de Emir. Para ello se ha valido de la ayuda de sus secuaces y tras esperar a que Nihan abandonase su casa, accedieron a la morada para dormir a Kemal, primero e iniciar un incendio en la vivienda esperando terminar así con la vida de el hombre que se ha hecho con el amor de Nihan. Eso sí, la presencia de la joven, que algo se olía, impidió que los planes del clan de Emir salieran adelante. Este último no puede aclarar que hacía en las inmediaciones de la casa de la nueva pareja.

No sería la primera muerte sin aclarar en Kara Sevda. La pérdida de Ozan es otra de las incógnitas que no parece que se vaya a resolver pronto. El hermano de Nihan hace tiempo que desapareció y Asu es la principal sospechosa de su fallecimiento. La autopsia habría revelado que fue envenenado, pero la causa de la muerte no parece ser esa. Todo apuntaba a que Tufan hubiera sido el gran culpable, pero tras su trágica muerte nadie sabe a donde apuntar. Emir y Asu se frotaban las manos pesando en echarle la culpa.

Tarik, ¿es el culpable?

Kemal no quiere pensar que su hermano pueda estar detrás de la desaparición de Ozan, pero un extraño comportamiento de Tarik hace que Kemal le siga hasta descubrirle desenterrando el cuerpo del joven, como no cree que haya sido cosa suya le ayuda a escapar. Él no puede ser el responsable de la muerte. Finalmente, Tarik rompe y cuenta la verdad, no podía más. Ozan no murió de asfixia o porque lo envenenaran, sino que alguien le colgó. Ese alguien no fue otro que Tarik, pero lo hizo por encubrir a Zeynep pensando que había sido ella con una almohada. Tarik colgó a Ozan antes de que este hubiese muerto por culpa del veneno y así se convirtió en el autor material del asesinato.