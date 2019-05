Eurovisión 2019: Estos son los países que participan hoy en la segunda semifinal

La segunda semifinal que esta noche se podrá seguir a partir de las 21 horas por La 2 de TVE, contará con la actuación de 18 de los 41 países participantes: Suecia, Suiza, Irlanda, Austria, Moldavia, Letonia, Rumania, Dinamarca, Armenia, Albania, Azerbaiyán, Macedonia del Norte, Noruega, Rusia, Países Bajos, Croacia, Lituania y Malta. Tras la actuación de todos ellos, se abrirán las líneas para el televoto (vía telefónica o través de la App oficial de Eurovisión, aquí te explicamos cómo votar en esta edición). Hay que recordar que España no tiene derecho a voto en la semifinal de hoy, ya que pudo votar en la primera semifinal que se celebró el pasado martes 14. Tras el recuento de los votos, los presentadores nombrarán sin orden alguno, a los 10 países que más puntuación hayan alcanzado y por tanto, los países que se clasificarán para la gran final del 18 de mayo.

A continuación, te contamos las curiosidades y claves para que conozcas más a fondo a los participantes de esta segunda semifinal.

Favorito y compositor por partida doble

El compositor e intérprete sueco nacido en el Reino Unido John Lundvik participará en Eurovisión 2019 por partida doble. Además de representar a Suecia con "Too late for love" (el tema es uno de los favoritos), es también el autor de "Bigger than us", el tema con el que el británico Michael Rice defenderá al Reino Unido este mismo año.

Trío de grandes favoritos

Las casas de apuestas colocan en el podio a los Países Bajos, Rusia y Suiza. Da la casualidad que estos tres países competirán hoy en la segunda semifinal.

El tercero de los favoritos es Lucca Hänni, que representará a Suiza con "She got me". El animado tema tiene grandes papeletas para ganar. En ese caso, se acabaría la mala racha de suiza en los últimos años (desde la incorporación de semifinales en 2004, Suiza no se clasificó en 11 ocasiones, obteniendo un octavo puesto como mejor posición desde entonces).

El segundo favorito según las casas de apuestas es el ruso Sergèi Lazarev. El cantante ya había participado en 2016 obteniendo un buen resultado (tercer puesto). En esta ocasión, Rusia irá a por todas con "Scream", prometiendo que la actuación sera "Más épica que en las películas", según las declaraciones de Lazarev.

Pero la que lidera en estos momentos todas las apuestas es la candidatura de los Países Bajos. El holandés Duncan Lawrence sorprendió desde el primer momento con su bonita voz y su balada "Arcade".

Noruega y la cultura lapona.

Otro de los que entran en el top 10 son los noruegos. Este año, el país nórdico apuesta por el trío KEiiNO, compuesto por Alexandra Rotan, Fred Buljo y Tom Hugo. "Spirits in the sky" es un tema pop-dance que recuerda al sonido noventero de los daneses Aqua. Pero la particularidad de este grupo, reside en la fusión del Pop-dance con los cantos lapones. El solo de Fred Buljo en idioma saami le añade personalidad haciendo un guiño a este pueblo de presencia en varias partes de Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia.

Los que repiten

Además del ruso Sergéi Lazarev, dos intérpretes más pisaran el escenario de Eurovisión no como primera vez. Es el caso del representante lituano Jurjius Veklenko que en 2013 y 2015 fue corista del representante de su país.

Tampoco la representante de Macedonia del Norte, Tamara Todevska es nueva en el festival. En 2008 representó a su país cuando se conocía con el nombre de "Antigua República Yugoslava de Macedonia". En aquella ocasión formaba un trío con Adrian Gahxa y Vrcak no logrando conseguir la clasificación para la final. También fue corista de la representación de su país en 2004 y 2014. Este año, vuelve a Eurovisión con "Proud".