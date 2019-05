¿Qué es el "Big five" de Eurovision 2019?

Cinco países integran el "Big five" de Eurovisión: Alemania, Italia, España, Francia y el Reino Unido. Este conjunto de países es el que mayor retribución económica otorga la UER (entidad de radiodifusión europea que motoriza el festival) y por tanto tienen la "inmunidad" en el proceso eliminatorio del Festival de Eurovisión, pasando directamente a la gran final.

¿Ventaja o desventaja? Hay quien considera que este pasaporte directo a la final les perjudica más que les favorece. Y es que si se analizan los datos de estos cinco países desde que entró en vigor esta regla, los resultados no han sido nada alentadores, sobre todo para España y el Reino Unido.

Alemania

Contempla a sus espaldas dos triunfos en toda la historia del festival: el primero a ritmo de habanera con Nicole en 1982 y el segundo con Lena y "Satellite" en 2010. Desde el nacimiento del festival en 1956, Alemania no ha faltado nunca a la cita. Solo en 1996 no participó en la final ya que previamente se había hecho una semifinal (no televisada) de la que no salió clasificada. Este año probarán suerte con "Sisters", un tema interpretado por el dúo femenino compuesto por Laura Kästel y Carlotta Truman.

Italia

"Soldi" ("dinero") es una de las grandes favoritas de este año. El tema pop con toques de trap es interpretado por el joven milanés de origen egipcio Mahmood que arrasó en el Festival de San Remo (festival italiano cuya canción ganadora es la que representa a este país en Eurovisión). El tema habla de cómo el dinero puede distanciar a una familia desde un punto autobiográfico (el intérprete y compositor del tema sufrió el abandono de su padre egipcio cuando era pequeño y por tanto, viene tintado con un fuerte sentimiento de rabia y resentimiento).

La controversia vino unida a Mahmood días después de su victoria en San Remo. El ministro de interior Mateo Salvini encendió la mecha en su cuenta de Twitter con sus declaraciones: "#Mahmood ... mah€ La canción italiana más hermosa?!? Yo hubiera elegido #Ultimo, tú que dices ?? # Sanremo2019". Las palabras de Salvini fueron tildadas de racistas y muy castigadas por gran parte del pueblo italiano y por la opinión pública de dicho país. Italia buscará en "Soldi" la tercera victoria en su palmarés, tras ganar en 1964 con Gigliola Cinquetti y en 1990 con Toto Cotugno.

España

Nuestro país, por segundo año consecutivo, buscó en el reality "Operación Triunfo" su representación para el festival. "La venda" del joven catalán Miki fue el tema elegido a través del televoto. La alegre canción invita a la fiesta y a la alegría, por lo que se espera que esto pueda ser un reclamo para obtener una buena posición. Los últimos años para España no han sido nada fructíferos. El año pasado, Alfred y Amaia se situaron en la 23ª posición. Peor fue hace dos años con Manel Navarro, en el que fuimos últimos con tan solo 5 votos en el marcador. Y es que en los últimos díez años, España ha entrado en el top 10 en tan solo dos ocasiones (en 2012 con Pastora Soler y en 2014 con Ruth Lorenzo). Es el país del "Big Five" que más tiempo lleva sin ganar (desde 1969).

Francia

La apuesta de Francia corre a cargo del joven Bilal Hasanni. El cantante de origen marroquí de 19 años se ha convertido en un icono gay al llevar consigo el mensaje de tolerancia, diversidad y autoaceptación. Este hecho, junto a su imagen no sujeta a ningún código masculino, ha suscitado fuertes insultos y rechazos en su país, obligando a varias ONG francesas a denunciar los violentos actos de homofobia contra Bilal. El cantante interpretará "Roí", un tema que ha contado con la colaboración de "Madame Monsieur", el dúo francés que participó el año pasado en Lisboa. Con "Roi", Francia buscará ganar el festival tras más de cuarenta años de su último triunfo.

(Un país ha abandonado el festival por falta de financiación)

Reino Unido

Con un currículum brillante en el Festival de Eurovisión (5 victorias y 15 veces en segunda posición), el Reino Unido sufrió a partir del inicio de este siglo un estrepitoso descenso en sus resultados: desde 2004 solo ha conseguido meterse entre los 10 mejores 1 sola vez (2009) y tres veces ha quedado en última posición. Pero la BBC sigue participando, esperando que de una vez por todas se acabe esta racha de malas posiciones. Este año, lo hará con el joven inglés Michael Rice que interpretará la balada "Is bigger than you". Curiosamente, el tema fue compuesto por el intérprete y compositor sueco John Lundvik, que representa a su país este mismo año.