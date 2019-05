Supervivientes 2019: El varapalo que se ha llevado Isabel Pantoja de una amiga

Isabel Pantoja vive entre los que critican su concurso en Supervivientes 2019 y quienes la animan a continuar como hasta ahora. Si hace unos días fue Carlos Lozano quien se fijó en la cantante a la hora de comenzar una bronca en la que gritaba a la tonadillera "Rocio Jurado es la más grande". Ahora es Carmen Lomana la que critica la manera en la que Telecinco trata a la matriarca del clan Pantoja. Según la celebrity la cadena trata con privilegios a la cantante, "Estoy en contra porque eso es un agravio comparativo con todos los que hemos estado allí, ni tinte ni no tinte, nada. No teníamos ni champú, ni agua dulce para darnos una ducha que era lo que más hubiera querido en el mundo, yo a ella la veo muy hidratada, pero bueno...", dijo Lomana.

La colaboradora de televisión tiene un favorito para Supervivientes 2019 y no es otro que Colate. "Me gustaría que ganase, pero porque es amigo mío. Le quiero, estuve hablando con él antes de ir a la isla y me gusta mucho. Es una persona muy educada, pero si gana Isabel pues encantada también, siempre y cuando compita en las mismas condiciones que los demás, sería maravilloso".

Con el paso de los días la convivencia en la isla se va poniendo cada vez más complicada. En las últimas horas un lío también sacudió el plato del programa al protagonizar Jorge Javier y Dakota una de las mayores broncas de Supervivientes 2019. Solamente la historia que ha surgido entre Omar Montes y Mónica Hoyos es un soplo de aire fresco para los televidentes. La historia de Violeta parece ser muy repetitiva y no enganchar a una audiencia que tenía muchas expectativas puestas en esta edición del programa de Telecinco.

Una de las últimas alegrías que ha vivido la Pantoja fue poder hablar con uno de sus hijos. Kiko Rivera no dudó en enviar un consejo y ánimos a su madre. La cantante está aguantando muy bien en la isla, no como las Azúcar Moreno quienes ya han abandona el programa tras no conseguir superar lo complejo de la vida en una isla como la de Supervivientes. La gala de anoche volvió a ser el programa más visto del día en la televisión nacional con lo que se desprende que a Telecinco la fórmula de Supervivientes le sigue funcionando.