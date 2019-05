La idea que podría revolucionar Pasapalabra en las próximas semanas

La televisión está en continuo movimiento. Los programas intentan cada semana acercarse a nuevos públicos para ir ampliando su audiencia. La idea está clara: cuántos más espectadores estén detrás de la pequeña pantalla mucho mejor. Eso es algo que saben bien en Telecinco. El principal canal de Mediaset renueva cada cierto tiempo sus programas para darles un nuevo aire y poder así seguir enganchando a los que se sientan en el sofá y deciden con su mando a distancia qué es lo que quieren ver.

Por eso una propuesta que uno de esos espectadores lanzó al aire hace unos días a los responsables de Pasapalabra no cayó en saco roto y podría incluso llegar a estudiarse por parte del programa concurso más famoso de las tardes de la cadena. El joven proponía que se invitara a participar en el formato (bien fuera como invitados o como concursantes) a youtubers españoles, esa nueva generación de jóvenes que viven de colgar vídeos en redes sociales.

La idea no es descabellada. Si lo hicieran desde el programa conseguirían dos objetivos importantes: renovar el formato de tal manera que no aburra a su audiencia y conseguir público joven que normalmente no consume este tipo de formatos y que siempre opta más por una fórmula de televisión a la carta en la que priman sobre todo las películas y las series y en las que al final es el espectador el que decide qué ver y cuándo verlo.

Y es que en concursos como Pasapalabra o Boom (la competencia que se emite a esa misma hora en Antena 3) es cada vez más importante quién es el concursante que participa. De hecho en Pasapalabra hace meses que ya no se ven audiencias como las que lograba Francisco González, el crack asturiano del rosco que había logrado en muy poco tiempo ganarse un hueco en el corazón de todos los espectadores. No en vano González logró un minuto de oro que supuso que se reunieran detrás de la pequeña pantalla cuatro millones de personas, todo un récord para la hora en la que se emite Pasapalabra.

A día de hoy lo que parece que sí que está funcionando es la unión entre Orestes y Jero, dos conocidos concursantes que ya han competido más de 20 veces en el rosco y que parece que también han sabido ganarse al público que hay detrás del formato de Telecinco. Habrá que ver que pasa en los próximos días con la propuesta de llevar youtubers al programa.