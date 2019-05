La imagen que confirmaría el noviazgo entre los protagonistas de Erkenci Kus

Dicen que el rumor es la antesala de la noticia y esta vez puede ser que el rumor haya ido más allá. Hace tiempo que se rumoreaba que los protagonistas de "Erkenci Kus, Pájaro Soñador", Can Yaman y Demet Özdemir eran pareja. Esto era algo esperado por parte de los seguidores de las fans de Erkienci Kus, pero que nunca había sido confirmado por ninguno de los dos. De hecho, en las últimas semanas se había especulado con que incluso la pareja habría roto, pero ¿por qué iban a romper algo que nadie había confirmado? Justo esta semana Demet Özdemir, Sanem en Erkneci Kus, compartía en su Instagram una foto junto a Yaman frente a un espejo que hace pensar en que la pareja sigue adelante y más fuerte que nunca.





Hace unas semanas la pareja parecía haber hecho pública su relación amorosa al ser pillados por la prensa turca saliendo de una discoteca juntos. El mes pasado acudieron juntos a la gala de losdonde se premia a los mejores actores y actrices del mundo árabe. Ambos se fueron a casa con su premio como mejores protagonistas de una serie. Antes de la entrega de premios en, la pareja se dejó ver y fotografíar en el. LE propio complejo hotelero les recibió y posteó una foto de ambos en el hall a su llegada. Después fue el propioquien comentó en su cuenta "". Demet, nacida en 1992 y Can , dos años antes, comparten aficiones, como el baloncesto. Ella fue animadora de uno de los equipos más importantes del basket turco y él soñaba con jugar en la élite y a punto estuvo de hacerlo, pero finalmente se decantó por la interpretación. No obstantemide 1,83, es alto, pero quizás no lo suficiente como para haber triunfado en el mundo del baloncesto.En lo que a la serie se refiere, las fans de Erkenci Kus protestaron hace unos días por los continuos cambios a los que se ve sometida la emisión de cada capítulo . En la ficción la agencia de publicidad de la que Can es dueño y en la que trabaj Sanem no pasa por su mejor momento. La última jugada parece pasar por vender el 20% de las acciones de la empresa para garantizar su futuro, Tampoco la relación entre ambos termina de cuajar si bien Can se muere de celos al ver que Sanem rehace su vida tras su temprana ruptura.