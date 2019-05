La razón por la que las fans de Erkenci Kus se han movilizado

Desde que Erkenci Kus, Pájaro Soñador, comenzó a emitirse en Divinity el número de seguidoras de la serie turca se ha multiplicado a diario. Tras el éxito de Kara Sevda, que aún no ha finalizado y continúa siendo la teleserie turca de referencia, pocos podrían haber imaginado que Erkenci Kus fuera a ser el digno relevo para Kemal y Nihan y su mayor enemigo Emir. Ahora las aventuras de Can y Sanem corren por la cadena de Mediaset como la pólvora.

Hace unos días se rumoreaba con la posible veracidad de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de la serie. Ellos ni confirman ni desmienten la existencia de algo más que una relación puramente profesional entre los dos, aumentando así la proliferación de rumores. Una imagen de los dos frente a un espejo habría avivado los comentarios sobre la relación. Además, las fans de Erkenci Kus no dejan pasar la oportunidad de hacerse notar. Buena cuenta de ello ha dado en las últimas fechas quejándose a la dirección de Divinity, por ejemplo, por los cambios a los que se ve sometida la serie y cada capítulo, eternizándose y cortando de raíz muchas veces la trama.

Las seguidoras de Erkenci Kus no se dan por contentas ni por vencidas y ahora esperan algo más de los protagonistas de la serie turca. La existencia de una nueva revista, que saldría publicada tanto en castellano como en el idioma de la serie, es decir en turco, ha servido para que las seguidoras se manifiesten una vez más en redes sociales. Parece ser que la nueva revista, que lleva por nombre, Mavi Kus, es decir, Pájaro Azul, habría podido contactar con Can Yaman y este sería el protagonista de su próximo número.

Ahora "las albatras", como así se llaman a sí mismas las seguidoras del protagonista de Erkenci Kus estarían enviando preguntas a la revista para ver si este les contesta a alguna de sus preguntas. Can Yaman se ha convertido en el verdadero protagonista de la serie al haber quedado entre la espada y la pared por el amor que siente por Sanem. Ella le ha traicionado, eso sí, siempre por algún noble motivo o para buscar el beneplácito del hombre al que ama. Sanem no ha sabido moverse por la empresa que dirige el propio Can y se ha rodeado no siempre de las mejores compañías. El amor entre ambos deberá ser el encargado de que todo termine con un buen final.