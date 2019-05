El mayor zasca de la historia de First Dates a cuenta de la religión que acabó con una cita

Cuando no conoces de nada a la persona con la que estás comiendo o cenando eso puede dar lugar a confusiones y a momentos tensos. Uno de ellos se vivió en el programa de citas a ciegas de Cuatro emitido anoche. Durante una de las citas una de los comensales que participaba en este formato aseguró que no le gustaban "las religiones que te molestan llamando a la puerta". No se esperaba lo que le iban a contestar. Frente a ella estaba un Testigo de Jehová. "Llamamos a tu puerta para avisarte de que el mundo se está hundiendo", replicó él.

Las reacciones en redes tampoco se hicieron esperar. "El testigo de Jehová que venga a picar a mi puerta, así a lo mejor le cuento cómo Herbalife cambió mi vida", afirmó un tuitero. Lo cierto es que First Dates es uno de los programas más comentados en redes sociales. Eso es parte del "encanto" del formato que lleva ya años triunfando en el acces prime time de Cuatro, el segundo canal de Mediaset.