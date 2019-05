Sanem y Can viven un momento crucial para el futuro de Erkenci Kus

La relación entre los dos protagonistas de Erkenci Kus, Pájaro Soñador no marcha del todo bien. Sanem había amenazado con dejar la agencia y distanciarse de Can, pero no le será fácil. La joven cree que podrá olvidarse fácilmente del empresario, no quiere aceptar que su amor por el fotógrafo es superior a sus ganas de seguir adelante. El problema es que en medio de todo está Enzo Fabri y Sanem no termina de fiarse del todo del empresario. Enzo ha intentado todo para que la joven caiga rendida a sus pies. La fiesta que organizada en honor a la protagonista de Erkenci Kus no ha servido para convencerla del todo y finalmente Enzo muestra su verdadero plan. "Sanem, tarde o temprano me entregará la fórmula de su perfume. Por ahora o que me interesa es eso, todo llegará a su debido momento".

Sanem se había equivocado al pensar que la fiesta, el regalo de un caro y bonito vestido y todo el lujo había sido cosa de Can y cuando este se va celoso del recinto donde se celebra el cumpleaños rompe su silencio y le dice a Sanem que puede hacer lo que quiera. "Se acabó, puedes trabajar para Enzo Fabri, llevar sus vestidos. A partir de ahora serñás una más de las trabajadoras de nuestra agencia", espetó Can a Sanem. Ella, como no podía ser de otra manera aceptó las palabras del empresario, pero le advirtió, "está bien, voy a dejar la agencia y no me volverás a ver más en tu vida".

(Aquí te contamos cómo las fans de Erkenci Kus se han movilizado en varias ocasiones)

Pero el plan de Sanem va a sufrir un contra tiempo que ni ella ni Can esperaban. Alerta, spoiler, Can y Sanem podrían reconciliarse y dar al traste los planes de Enzo Fabri. La pareja vivirá un momento en el que deberán ayudarse mutuamente y colaborar entre ellos. Un ascensor tendrá la culpa y será el detonante de que la pareja pueda reconciliarse. No sabemos lo que pasará, pero es lo que se ha podido ver en los diferentes avances de los próximos capítulos. La joven y su jefe viven un amor, no vamos a decir que imposible, pero si difícil, por la vida que ambos llevan. Sanem no ha sabido como mejorar su relación con Can, pero todos, o casi todos, los miembros de la empresa en la que ambos trabajan confabulan para que acaben juntos. Las diferencias entre ambos podrían arreglarse si todo sale como esperan sus amigos. Enzo Fabri parece ser uno de sus últimos escoyos.