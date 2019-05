Sanem se sincera en Erkenci Kus

La avería de un ascensor permitió que Can y Sanem vivieran unos momentos de intimidad y sin nada que pudiera distraerlos. No les quedaba otra que hablar y con el tiempo, sincerarse. La joven fue quien rompió el hielo hablando de sus gustos y Can se ofreció a dejarle unos álbumes que ella aún no había podido ojear. El tiempo perdido en el ascensor sirvió para que ambos se sincerasen.

Can, arrepentido quiso sincerarse con la joven. "Sanem debo pedirte perdón, lo sé todo. Se lo del contrato con la sociedad que cuando llegaste debería haber estado en su carpeta, pero no estaba allí. Lo de la fiesta de cumpleaños, los regalos, el vestido, todo€". "Pero yo pensé que había sido cosa tuya", es escudó Sanem, "creí que lo habías hecho tú, estaba muy feliz, emocionada pensando que me perdonabas. Pensé que era una oportunidad para mí, fue muy duro". "Lo sé, lo sé todo, no te escuché y no te creí, y ahora sé que yo estaba equivocado", continuó Can justo en el momento en el que Sanem rompía a llorar. "No llores por favor, cerramos este tema, no lo abrimos más y todo esto ya ha pasado", dijo Can mientras limpiaba las lágrimas de Sanem que no dejaba de llorar. Pero sería ella la que dejaría las cosas claras y explicase lo que de verdad espera de su relación. "¿Sabes lo que más quiero? Comenzar de nuevo, ¿no puedes hacerlo tú también? Eres muy importante para mí". Can, sorprendido no sabía como reaccionar y solo acertó a decir "tú también lo eres para mí". En ese momento parece que ambos se van a fundir, por fin, en un beso. ¿Estamos cerca de ver como por fin Can y Sanem terminan de solventar sus problemas y comienzan una relación? O, por el contrario, ¿estamos viviendo un momento de nueva incertidumbre? ¿Se perdonarán ambos y continuarán adelante?

Can tiene varios frentes abiertos puesto que a su extraña relación con Sanem se unen sus problemas empresariales. Enzo Fabri, quien pagó la fiesta de cumpleaños, el vestido y los regales de Sanem, persiste en controlar del todo a la joven y conseguir por fin la fórmula que busca. Mientras tanto el resto de la empresa espero que los dos jóvenes solucionen sus problemas personales en Erkenci Kus, Pájaro Soñador y esperan que esto ayude a que la empresa y sus relaciones profesionales mejoren de una vez por todas.