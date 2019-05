El arma secreta de Pasapalabra para enganchar a muchos espectadores al programa

A lo largo de los últimos años Pasapalabra ha conseguido convertirse en uno de los formatos más sólidos de la parrilla televisiva. No en vano desde que Telecinco compró el concurso (que antes estaba en manos de Antena 3) los datos de audiencia no han hecho sino mejorar. Poco a poco a lo largo de las diferentes temporadas (y los cambios de formato que se han vivido) cada vez más y más espectadores de todas las edades se han ido sumando a un formato que vive, sobre todo, del carisma de sus concursantes. Por eso hace varios meses la presencia de Fran González, el crack asturiano del rosco, hizo que el programa llegar a niveles de audiencia nunca vistos hasta la fecha.

El asturiano, licenciado en Biología y vecino de Colloto que acabó llevándose casi un millón de euros gracias a participar durante varios meses en el programa de las tardes de Telecinco, consiguió ganarse el favor del público. Su forma de ser y sobre todo sus conocimientos hicieron que cada vez más gente se apuntara a un formato que acabó llegando incluso a conseguir un título poco común para esta franja horaria: el del minuto de oro, el momento más visto de todas las televisiones del país. Casi cuatro millones de personas llegó a congregar Fran González frente al televisor en el momento en el que se jugaba el rosco.

Sin embargo ese éxito no volvió a repetirse. La marcha de Fran una vez conseguido completar el rosco hizo que cientos de personas dejaran de ver el formato. A pesar de que desde la dirección se dio una oportunidad al salmantino Jero eso no fue suficiente. No arrastró tanto público como el asturiano. Sin embargo esa realidad está empezando a cambiar gracias a un tándem: el que forma el propio Jero con Orestes y que está dando otra vez niveles de audiencia que hacen que el programa supere los tres millones de espectadores.

Y es que ahora el arma del concurso (que tiene que competir contra rivales tan fuertes como el Boom de Los Lobos de Antena 3), es el de enfrentar a estas dos personas tan queridas por el público. Hay incluso quienes ya han empezado en redes sociales a hablar de si uno u otro son favoritos para ganar. Al final que se esté enfrentando todos los días es lo que está llamando al público que quiere saber, de una vez, como se soluciona la pelea entre Jero y Orestes.