Uno de Los Lobos de Boom, exultante tras recibir una buena noticia

Si algo tienen de bueno los aficionados en el fútbol es que son los que más viven la pasión por los colores. Y cuando triunfa su equipo son los primeros en salir a la calle a celebrarlo. Eso es lo que le pasó hace días a Manu Zapata, el que ejerce como portavoz no oficial de Los Lobos, los cuatro amigos que desde hace meses participan en el concurso Boom de Antena 3. El participante en este conocido formato de la principal cadena de Atresmedia es uno de los más conocidos de la pequeña pantalla y es, además, un gran aficionado al fútbol.



El pasado lunes Osasuna volvía a Primera división después de dos años en segunda y el concursante de ¡Boom! no dudó en festejar la vuelta de su equipo a la élite. El miembro de Los Lobos compartió además en su cuenta de Twitter varios mensajes de celebración que le valieron unas cuantas bromas y felicitaciones por parte de sus seguidores. El fútbol es una de sus pasiones y lo demostró con creces. Hace poco Los Lobos cumplían en ¡Boom! dos años de permanencia, todo un récord en lo que a concursos de televisión se refiere. Ahora siguen luchando por hacerse con uno de los botes más grandes de la historia de los concursos. Hace unas semanas el propio Manu Zapata visito Tajonar, las instalaciones de Osasuna, para alentar a los jugadores y ver su evolución en directo. Tras el entreno no dudó en fotografiarse con ellos y posar sobre el césped de juego.



El varapalo que fue para todos los miembros de Los Lobos de ¡Boom! la muerte de José Pinto, su compañero más mediático y querido por el público de Antena3. Ese mazazo va sobrellevándose con las alegrías que se dan en el programa y con estas pequeñas y externas al programa felicidades.





En ¡Boom!, Los Lobos, no tienen rival. Cada semana llegan grupos de todas las ciudades para intentar llevarse el cetro y quitar de una vez por todas el lugar en el programa a los concursantes más longevos. ! sigue luchando conpor las tardes de la televisión española. Entre ambos concursos suman habitualmente unos, algo nunca visto y una de las cifras de share que hacen que la competencia no pueda siquiera soñar con meterles mano. Ahora, y con la llegada del verano, está por ver qué sucederá con