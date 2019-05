Todo lo que debes saber de Kuzey Güney, la nueva serie turca de Divinity

Te contamos todo lo que necesitas saber de Kuzey Güney, la nueva teleserie turca de Divinity y es que la cadena de Mediaset se ha especializado en este tipo de series. Erkenci Kus, Pájaro Soñador, Kara Sevda y Stiletto Vendetta son prueba de ello. Ahora la Divinity ataca con hasta dos nuevas teleseries, "Kuzey Güney" y "Amor en blanco y negro". La primera de ellas vivió su estreno con una gran aceptación del público acostumbrado ya a las historias de amor entre Kemal y Nihan en Kara Sevda y de Can y Sanem en Erkinci Kus. Ahora llega una serie que pone a prueba estas historias y el amor de dos hermanos por la misma mujer.

(Sanem y Can viven un momento crucial en su relación en ErkenciKus: Pájaro Soñador)

Kuzey, mismo actor que el que protagonizó Sühan: venganza y amor, Kivan Tatlitug, interpreta ahora a un joven turco que acaba de salir de la cárcel. Su hermano, Güney, y su madre, van a buscarlo a la salida del centro penitenciario, también está su padre, con el que no mantiene una buena relación. La vuelta al mundo libre Kuzey se encontrará con varios asuntos pendientes que resolver, alguno de ellos con su padre, pero otros con parte de su círculo más íntimo. Tras pasar cuatro años en la cárcel sigue pensando que su cautiverio fue injusto y que su hermano, ojito derecho de su padre, puede llevar parte de culpa. Kuzey era la oveja negra de los Tekinoglu.

Otra de las cuentas pendientes del joven lo sitúa cerca de la novia de su hermano, Cemre. De la vida del Kuzey sabemos que su infancia no fue buena para nada, pero el mismo tiene parte de la culpa, su comportamiento no fue el debido para su futuro y acabó pagándolo. Tampoco mantenía una buena relación con Cemre y entre ambos ocurrió algo que marcó para siempre la vida de los Tekinoglu. Tras salir de la cárcel Kuzey quiere cumplir su sueño de entrar en el ejército, pero los planes de su padre para el son muy distintos, quiere que comience a trabajar para la familia en la empresa que tienen desde hace años. Esto se convertirá sin lugar a dudas en otro golpe para su madre quien no quiere que comience de nuevo otra guerra entre su marido y su hijo.

(Algunas de estas series han sufrido cortes, como Kara Sevda)

En esta historia encontramos a dos mujeres que batallarán por el amor de los dos hermanos. Cemre, la pareja de Güney comenzará a dudar de su amor cuando Kuzey recobre su vida en libertad y Banu Sinaner, la hija del jefe de Güney que siente celos de Cemre y que intentará distanciar a la pareja para casarse con el mayor de los Tekinoglu.