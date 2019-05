Una protagonista de Kara Sevda amenazada de muerte

Emir y sigue con su idea de venganza y de acabar con Nihan y Kemal. Para ello debe contar con Asu. Tras haberse casado con Zeynep tiene claro que ha llegado el momento de comenzar su verdadera venganza. Emir estuvo mucho tiempo pensando en que sería capaz de conquistar a Nihan, creía que finalmente podría conseguir, como siempre ha conseguido gracias al dinero y a su alta posición en la sociedad, todo lo que se propone, pero la joven prefirió a Kemal.

Ahora y tras su boda con la hermana de su archienemigo piensa que ha llegado su momento, aunque para ello deba hacer guerra de guerrillas, "Quiero casarme contigo. Has alcanzando la madurez porque me elegiste frente a tu hermano. Llámalo rendición o victoria", dijo a Zeynep. Toda una declaración de intenciones. Toda esta situación no dejará a la pobre Nihan ni un minuto de respiro. Asu quiere acabar con su vida y para ha trazado un plan que no ha terminado de salir bien por un golpe de fortuna.

Con la ayuda de unos fármacos, Emir, logró dormir a toda la familia de Nihan. Anteriormente había logrado sacar a Asu del centro psiquiátrico donde se encontraba y dejarle un arma. Su hermana se digirió así a casa de Leyla y Nihan con la intención de acaba con la vida de esta, pero la suerte se alió con la protagonista de Kara Sevda. Leyla se despertó alertada por el claxon del coche de Kemal. Este había activado la bocina sin darse cuenta al caerse dormido en el interior del vehículo. El sonido levantó de su cama a Leyla y esta se personó en la habitación de Nihan intuyendo que algo pasaba, Leyla era la única que no había tomado tarta. Al entrar en la habitación se encontró a Asu con una inyección en la mano y justo en el momento en el que intentaba suministrar un veneno a Nihan. Leyla advirtió a Asu de que si no se apartaba del cuerpo de Nihan dispararía. Asu hizo caso omiso y así pues recibió un disparo que la llevó directamente de vuelta al psiquiátrico para ser de nuevo internada y cuidada de sus heridas. Por su parte Leyla se fue a comisaria y será encarcelada.

Momentos antes de ingresar en el centro de psiquiatría, Asu, pudo hablar unos instantes con su hermano, Emir, y le hizo prometer que no dejaría que Nihan y Kemal se casasen. "No debiste ir a por Nihan pero has conseguido que Kemal sufra con todo esto", dijo Emir.