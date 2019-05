Así está a día de hoy La Tana, el primer restaurante visitado por Chicote en Pesadilla en la Cocina

Que seas el primero hay veces que es bueno y veces que no tanto. Algo así le pasó al restaurante La Tana, situado en la zona madrileña de Pinto. Fue el primero que visitó el cocinero Alberto Chicote cuando trajo a España la versión española de Pesadilla en la Cocina. Era un programa nuevo que causaba mucha curiosidad por su éxito en otros países como Estados Unidos y por eso lo vieron casi tres millones de personas. Pero ¿qué fue a día de hoy de ese establecimiento?

Los que han salido en el programa (algunos incluso constituidos en plataforma de afectados) explican que Pesadilla en la Cocina es un buen aliciente en lo que a clientes es refiere. Es el "efecto llamada" que hace que cientos de personas acudan a tu establecimiento para ver si es verdad lo que sale en la tele. Pero luego la clientela baja. Sobre todo si no aprovechas el tirón del nuevo menú que hace el famoso Alberto Chicote y los cambios estéticos que su equipo suele introducir en los diferentes locales que visita.

Pero ¿qué opinan los clientes que acuden al establecimiento? O mejor dicho que acudían porque el local ya ha cerrado sus puertas. Y a juzgar por las opiniones que muchos dejaron en páginas web dedicadas a hablar de establecimientos de hostelería la experiencia no fue del todo buena. "Fui después de la emisión del programa y nos gustó bastante todo fue bien. Volví no hace mucho y la cosa cambió. El sitio está empezando a estar descuidado ya han cambiado la carta y la comida no está igual, los camareros muy lentos y más bien parecía que estaban allí los colegas de los camareros echando la noche", sentenció un cliente del local calificando la atención como "pésima". "Fuimos por el morbo de ser el local visitado por Chicote y nos decepcionó. El servicio fue bueno, la camarera muy simpática nos informó de que tenían alguna hamburguesa fuera de carta. El problema vino con la comida, la hamburguesa no estaba muy mala pero no merecía ese precio. Pero lo peor de todo fue un plato que era como un wrap de pollo al cogerlo empezó a chorrear aceite", ejemplificó otra clienta en la misma web.

"Estuve con mi pareja en la cena de aniversario y fatal, el camarero pasó olímpicamente de nosotros, tras esperar gran rato a ser atendidos, nos cogieron la comanda, pedimos unas raciones para compartir y tardaron una eternidad y encima frías y las hamburguesas malísimas", relataba otro cliente.