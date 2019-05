Las redes estallan por lo último que ha pasado en Supervivientes: "Me parece super fuerte"

Supervivientes 2019 sigue cosechando un éxito sin precedentes en audiencia, pero quiere más. Esta misma semana, en el programa Tierra de Nadie que conduce Carlos Sobera los martes, a caballo entre Telecinco y Cuatro, la organización ha decidido emitir unas imágenes en las que puede verse a Fabio y Violeta manteniendo relaciones sexuales. El programa, que no había cruzado esta línea en Supervivientes hasta ahora, emitió las imágenes con el audio original y pixelo las partes íntimas para poder emitir el vídeo. (Aquí te contamos como fue el momento íntimo entre los concursantes Fabio y Violeta).



Tras la emisión, las redes sociales se llenaron de comentarios de todo tipo. Algunos contra el programa por emitir esas imágenes, algunas acordándose del cámara que grabó las imágenes y muchos (pero muchos) en contra de la pareja por protagonizar el tórrido momento ante las cámaras del programa. Al final, lo que empezó como una celebración por el cumpleaños de Fabio en la isla, acabó con una batalla campal en Twitter.



El problema se desencadenó sobre todo porque gran parte de los comentarios se centraban en atacar duramente a Violeta por la escena sin hacer ninguna alusión a Fabio, el otro protagonista. Muchas personas aprovecharon estos tuits para señalar el machismo que sigue existiendo en nuestra sociedad actual, sobre todo entre los más jóvenes. "Me parece super fuerte que los de Supervivientes hayan grabado a Violeta y Fabio manteniendo relaciones y me parece aún más fuerte ver a la gente poniendo a la chica de p... para arriba y de él sin decir nada", escribía un usuario en la red social.



También fueron muchos los que crticaron abiertamente al programa por emitir ese tipo de imágenes. Muchos usuarios de la red social se pensaron en cómo tuvo que ser el momento para el cámara, que tuvo que presenciar las escena para recogerlo. En las imágenes, incluso se puede ver al Fabio reclamando algo de intimidad, una petición que no fue escuchada por el programa, como puede verse en el vídeo.





??? SIN CENSURA | @violetamngr03 y Fabio lo dan TODO en la isla #TierraDeNadie5 https://t.co/y2TodMkxov — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2019

. Además de las numerosas críticas y bromas con el audio de la escena, cientos de tuitero(al que dejó hace unas semanas en directo) para recriminarle su actitud.Lo que consuela al programa es que además de esta polémica, l. La tonadillera fue la concursante salvada por la audiencia pese a volver a protagonizar un nuevo amago de abandono