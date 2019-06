La contundente respuesta de Manolo Lama a Juanma Castaño: "A mí no me utiliza nadie. Que te quede muy claro"

Hace solo unos días saltaba la polémica con unas declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las que aseguraba que Sergio Ramos había pedido la carta de libertada para abandonar el club y que había una oferta de un club chino sobre la mesa. Sin embargo, el propio jugador dio una rueda de prensa hace dos días (te lo mostramos en este enlace) en la que declaraba que se quería quedar en el Real Madrid. "Yo no me quiero ir del Real Madrid. Mi sueño y mi ilusión es retirarme aquí. Estaría dispuesto incluso a jugar gratis", explicaba el jugador. También ha explicado su relación con Florentino: "La relación del presidente y mía siempre ha sido de padre e hijo pero ¿quién no se ha peleado con su padre?". Ramos ha negado haber hablado de dinero y de una posible renovación con el presidente en la reunión de este miércoles. solucionarlo y poner las cosas claras para seguir aquí", ha explicado.

La información que aportó Florentino Pérez fue confirmada por el periodista Manolo Lama, que ayer tuvo un enfrentamiento con varios de sus compañeros del programa "El Partidazo" de la Cope. El tema salió a debate y los compañeros acusaron a Lama de que la rueda deprensa de Ramos "le había dejado con el culo al aire". Sin embargo, el comentarista se defendió argumentando que no iba a cambiar "ni una sola coma de lo que había dicho".

Una de las personas que también quiso comentar esta situación fue el propio presentador del programa, el asturiano Juanma Castaño: ""Todos sabemos de dónde vienen las cosas, es como si salgo yo diciendo todo lo que tú dijiste a las 23:30 horas del lunes de David Villa. Yo le llamo y le digo '¿pero por qué me has utilizado de esta forma?'", preguntaba Castaño. Unos comentarios que molestaron a Lama. Yo llevo currando en esto 40 años y a mí no me utiliza nadie. Que te quede muy claro. Cuando doy una información, va a misa. Yo doy noticias, no me utilizan. Si cada vez que cada uno da una noticia es que le utilizan, vamos jodidos", declaró muy enfadado el comentarista deportivo.

Pese al ambiente tenso inicial, los ánimos de los tertulianos se fueron calmando a medida que el programa avanzaba. Incluso cuando Siro López trató de activar las llamas nuevamente con un comentario, Manolo Lama quiso zanjar la polémica de una vez por todas