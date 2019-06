El zasca de Pasapalabra a un espectador poco agradable: "es mafioso y asqueroso"

Ser uno de los concursos de moda de la televisión y tener millones de seguidores todas las tardes tiene sus partes buenas pero también sus partes negativas. Una de ellas es que, evidentemente, no todo el mundo te quiere. Algo así les pasa desde hace meses a los responsables del programa Pasapalabra de Telecinco. La sombra del "tongo" que según algunos espectadores están permitiendo en el programa para que sigan los duelos entre Orestes y Jero (que van tan bien de audiencia) lleva meses planeando sobre las cabezas de los que se encargan de elaborar el programa. Ayer mismo te contábamos como han contestado desde las redes sociales a esta crítica de los espectadores.

Pero desde el programa no siempre se encuentran con gente educada que expone sus quejas de forma coherente. Hace unas horas un usuario de las redes sociales se dirigía a los encargados del programa de una manera un tanto grosera (cuanto menos). "Lo de Pasapalabra se ha convertido en una mafia y un concurso asqueroso pues desde que llegó el Orestes al Jero se lo ponen casi imposible", afirmó este espectador. Desde el concurso no quisieron dejarlo pasar. Más bien al contrario. Contestaron y lo hicieron con un auténtico zasca. Mostrándose más educados que quién les increpaba.

"¡Saludos desde Pasapalabra y feliz domingo amigo!", le dijeron. Días antes también desde esta misma cuenta el programa explicaban su relación con los espectadores que les escriben desde Twitter. "Es estupendo comprobar que cada vez participan más tuiteros que, por lo general, hay buen rollo, que echamos un buen rato y que haya salido un día tan agradable como el de hoy. A un juego así no le podemos pedir más", aseguraban.

Lo cierto es que Twitter se está convirtiendo en todo un caladero de audiencia para el programa. Gracias a esta red social y a formatos como la pista musical o el "2 de 50" que pusieron en marcha hace sólo unos días, Pasapalabra ha conseguido que la gente joven se enganche al programa y lo vea cada día participando desde casa. Todo a pesar de que no es un programa (como ninguno de este estilo) que se emita en directo. La apuesta no es menor. No en vano en Pasapalabra cada vez se juegan más la audiencia con otros programas que se emiten a la misma hora y que también suman cientos de miles de fans y seguidores.