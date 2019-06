Las fans de Kara Sevda y Erkenci Kus, divididas

Parece que la rivalidad ha saltado de la pantalla a las redes sociales. Hasta hace bien poco la hegemonía de Kara Sevda en el reino de las series turcas era incontestable. Ahora, la irrupción de Erkenci Kus, Pájaro Soñador, se ha convertido en toda una amenaza a la veterana serie.

Se trata de dos teleseries distintas, tanto en el fondo como en la forma. Si en Kara Sevda podemos presenciar como una pareja intenta una y otra vez rehacer su vida y como un el personaje antagónico de la serie les impide ser felices. Kara Sevda cuenta la vida de Kemal y Nihan y de como Emir intenta quedarse con el amor de la joven sin conseguirlo. Entre medias encontramos desapariciones, muertos, traiciones e incluso un bebe que al principio no conocía quien era su padre. El trato de Divinity a la serie turca por antonomasia no era del agrado de las fans y ha terminado por hacer caer las audiencias de esta. Las seguidoras se quejaron en más de una ocasión. "Lo que están haciendo con Kara Sevda es una vergüenza", clamaba amargamente una fan. Y no es para menos, en las últimas semanas Erkenci Kus, Pájaro Soñador se ha ido acercando a las cifras de share de su rival. De hecho, el pasado 4 de junio aventajó en algo más de 25.000 espectadores a Kara Sevda. Las historias de Kemal y Nihan bajaron a la tercera posición del ranking del día, con un 2.2% de share.

Por su parte, Erkenci Kus, Pájaro Soñador, trata una historia mucho más dulce y amena que la siempre oscura Kara Sevda. Sanem es una joven que se enamora de su jefe, Can. Entre ellos surgirá un amor no imposible, pero si complicado por culpa de algunas acciones de la joven. Eso sí, todos conspirarán para hacer posible la historia entre los dos. Las oscuras intenciones de Enzo Fabri, un italiano que se entromete en la empresa de publicidad de Can y entre la propia pareja van minando poco a poco lo que hay entre los dos. Pero el trato de Divinity y Mediaset en general con Erkenci Kus, Pájaro Soñador está siendo algo mejor que con Kara Sevda. Hace unos días algunas seguidoras del programa usaban el hastag #DivinityNosDecepciona para hacerse notar.

"Yo no entiendo estas cifras de audiencia porque somos muchísimos volcados con Erkenci Kus y Kara Sevda, que por cierto, #DivinityNosDecepciona lo que están haciendo con Kara Sevda es una vergüenza", se quejaba una de las fans. "Menos repeticiones", exclamaba otra. Otras con el pesar de no verse recompensadas no dudan en pedir explicaciones. "A pesar de nuestras quejas pasan de nosotras. No se dan cuenta de que si la cadena deja de tener audiencia se muere la cadena. Viven por nosotras. Boicot a la cadena. Quizás así aprendan el respeto hacia la audiencia y el trabajo de los actores. #DivinityNosDecepciona".