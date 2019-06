Contestan al supuesto tongo de Los Lobos en Boom: "Que se cambien de canal"

Desde que Los Lobos llegaron a Antena 3 hace dos años han conseguido varios récords. En primer lugar el más evidente de todos: el económico. Cada uno de estos cuatro amigos que actualmente concursan en el programa (y a los que habría que sumar a José Pinto el salmantino que falleció hace apenas unos meses de forma repentina después de dejar el formato), han ganado ya aproximadamente un millón de euros. Además han logrado batir el récord mundial de permanencia en un programa de televisión. Y también han conseguido casi récords de audiencia.

No en vano el público se encariñó mucho con estos concursantes e hizo que muchos de ellos se pegaran al televisor. Tanto que Boom logró, varios días consecutivos, superar en audiencia a Pasapalabra, el gran buque insignia de Telecinco al que se enfrenta a diario pero no consigue superar casi nunca.

Todo ello unido hace que la audiencia se divida entre quienes siguen el programa con total fidelidad y los que creen que todo es un montaje. Hay quién asegura que es demasiada casualidad que estos cuatro amigos ganen siempre y que derroten a todos y cada uno de los rivales que han tenido a lo largo de estos dos años. No hay que olvidar que cada semana un nuevo grupo trata de batir a Los Lobos y nunca nadie lo consigue. Y algunos tienen la mosca detrás de la oreja. Tanta audiencia interesará a Antena 3 para mantener a los concursantes. Eso dicen. Y tanta sospecha ha hecho que contesten los que de verdad siguen el programa y son fans de Los Lobos.

"Veo de vez en cuando noticias de Boom de algunos detractores de Los Lobos que si las preguntas son más fáciles, que si hay tongo, etc. Me parece que no tienen ni puta idea de lo que dicen. Los que son buenos son buenos y punto", aseguraba una seguidora de estos concursantes hace tiempo en Twitter. "No me gustan los concursos pero tanto Boom como Saber y Ganar me devuelven la fe en el hombre. La cultura es entretenida. Nadie puede con Los Lobos porque son cuatro cerebritos. Ni tongo ni tonga", sentenciaba otra. "A los que no les guste que cambien de canal", apuntaba otro en las redes sociales contestando a la misma acusación de tongo. Lo cierto es que todas esas amenazas que han llegado a lanzar algunos de boicotear el formato no han mermado ni un poco la audiencia que sigue el formato.