Belén Esteban pide que se vaya la Pantoja de Supervivientes: este es su razonamiento

Belén Esteban ha soltado la bomba nada más comenzar el programa de hoy de Sálvame. Quiere que se vaya de Supervivientes Isabel Pantoja. ¿La razón? Lo explicó ella misma. "Los otros dos nominaos son Chelo García Cortés y Dakota y no quiero que se vayan. Una porque me gusta y la otra porque es compañera del programa", aseguró la exnovia de Jesulín de Ubrique. Lo cierto es que su apuesta personal no sorprendió a casi nadie de los que estaban en plató. Ni tan siquiera a Kiko Hernández, que fue el único que salió un poco del guión para criticar la presencia de Chelo García Cortés.

"Lo cierto es que la razón ya la ha dado Belén. Es porque es compañera porque sino estaríamos actuando de otra manera. Nosotros llevamos años comentando realitys y lo que está haciendo ella como concursante no se lo hubiéramos permitido a nadie", remató el colaborador de Sálvame.

La presencia de la Pantoja en la isla no está pasando para nada desapercibida. Aunque eso era algo que ya se veía venir desde que saltó la noticia de que ella sería una de la concursantes que acudirá a la isla más famosa de la televisión. La tonadillera firmó un millonario contrato con la principal cadena de Mediaset que tendrá consecuencias en los próximos años y que la llevará a varios programas.

Pero desde un primer momento lo que más polémica provocó en Supervivientes fue la gran cantidad de privilegios que según muchos tenía la tonadillera a la hora de concursar. Disfrutó de comida, de comodidades tanto para comer como para dormir€ De hecho hace unos días (en su primera nominación), muchos aseguraron que la Pantoja había sido la más votada del público pero que la gran cantidad de público que arrastra al otro lado de la pantalla y que beneficia al canal hizo que no la expulsaran y que se manipularan los resultados.

Hoy todos esos que critican la presencia y la actitud de la Pantoja en redes sociales tienen una nueva oportunidad de expulsar a la tonadillera. Esta noche todos los espectadores estarán pendientes de si la cantante acaba fuera de la isla. Lo cierto es que a lo largo de los últimos días todas las discusiones de la cantante con sus familiares y con el resto de la isla incluso con amoríos como el que supuestamente mantuvo con Colate que dio mucha audiencia al principio.