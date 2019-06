El detalle que han criticado los fans de Boom en Antena 3 durante la emisión del programa

Lo más normal a la hora de ver los programas de televisión es fijarse en los que ganan el bote. Los Lobos son, sin duda, los concursantes más conocidos de la televisión a día de hoy. No en vano llevan ya más de dos años conquistando las tardes de Antena 3 y ganándose al público (no sin polémica por el supuesto favoritismo que tienen hacia ellos en la cadena según quienes les critican). Su fama es tal que muy pocos se fijan en quienes compiten contra ellos sin conseguir su objetivo de lograr batirles.

Pero hace días varios internautas se fijaron en los perdedores por un simple detalle que han criticado y que hasta ahora había pasado desapercibido: la organización del programa entrega a cada uno de los grupos que pasan por Boom un juego de mesa del programa. Sólo uno para cuatro. Y eso es algo que ha enervado a más de uno sobre todo si se tiene en cuenta que ese es el único "regalo de consolación" que reciben quienes han competido con Los Lobos y no han logrado batirles.

"Pase el tiempo que pase Los Lobos se van a acabar llevando el bote", reconocía hace apenas unos días un usuario de Twitter después de ver cómo estos cuatro amigos llegados desde diferentes partes de España contestaban una tras otra todas las preguntas que les habían puesto en las diferentes fases del programa.

Pero ¿qué tienen Los Lobos que hace que en Antena 3 les quieran cuidar? Básicamente dan audiencia. Y eso es algo que interesa realmente a las cadenas. No en vano Telecinco emite Pasapalabra a la misma hora que se puede ver Boom en la principal cadena de Atresmedia y la competencia es feroz. Y los programadores saben que por mucho que insistan es casi más importante quienes son los concursantes que el formato del programa en el que participan. No en vano en Pasapalabra, por ejemplo, la presencia del asturiano Fran González se premió con datos de audiencia que no se habían visto hasta la fecha. Y eso es algo que también han conseguido en Boom en donde Los Lobos han logrado reunir detrás de la pequeña pantalla a miles de personas.

En los próximos meses habrá que estar pendiente a ver si las sospechas de los que están al otro lado de la pantalla se cumplen y finalmente estos cuatro amigos se llevan el bote y un premio de más de un millón de euros cada uno.