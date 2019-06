Las fans de Kara Sevda en pie de guerra en la recta final de la serie

Las fans de las series turcas de Divinity tienen motivos para estar contentas, han conocido gracias a Mediaset unas ficciones que les han dado grandes momentos de entretenimiento y alegría, pero también tienen suficientes motivos para quejarse. En las últimas horas muchas de ellas se han preguntado por el trato que, por ejemplo, Kara Sevda, está recibiendo por parte de la cadena. "¿Qué opinas de cómo está siendo emitida Kara Sevda por parte de la cadena?", se preguntaban en redes sociales en las últimas horas. Las respuestas no se hicieron esperar y entre sus seguidores y las quejas casis siempre coinciden.

"Ay mi Kara Sevda", se lamentaba una seguidora para continuar diciendo, "sufrí menos viéndolo en turco e inventándome los diálogos, y eso q he de decir que fue un desgaste neuronal importante; pero fue una experiencia gratificante por lo menos, no la penuria máxima, que estamos viviendo ahora "castellanamente" hablando". Para muchos seguir las andanzas de Kemal y Nihan en Kara Sevda se está trasformando en un calvario. "Así es imposible seguir el hilo, la tensión, la emoción€ La productora de la novela debería enterarse, aunque ya no se pueda hacer nada. Ya no vamos a arreglar nada, van a seguir haciendo lo que quieren, seguiremos haciendo ruido", dice otra fan que al menos se consuela con el apoyo del resto de seguidores.

(Todo lo que necesitas saber de Kuney Güzey, la nueva serie turca de Divinity)

La continuidad es uno de los problemas más graves de las programaciones de Divinity. El corte de publicidad a veces se produce para hacerlo coincidir con el de la hermana mayor, Telecinco, y claro, esto hace que Kara Sevda se corte de repente como así denuncian los seguidores. "Se cargan la serie... Ahora estos capítulos que son super intensos no hay dios que los vea así en 20 cachos". "Para mi está siendo agotador. He luchado contra viento y marea para poder seguirla ya casi no me quedan ni ganas sigo por lo buena que es la serie, pero esto no ha sido normal", se quejaba amargamente un fan. "La está matando, troceando y sirviendo fría. Empezó muy bien, pero los capítulos finales están siendo una muerte lenta, una tortura, una gota malaya...", exclamó otro más.

Los fans de Kara Sevda se contentarían con vivir un final más tranquilo. Durante el verano la emisión de Divinity dejará de lado a Kara Sevda, Erkenci Kus y a las series turcas que venían triunfando este invierno para centrarse en las nuevas cono Kuzey Güney y los seguidores advierten: "queremos el capítulo final sin cortes, sin anuncios y un capítulo entero de dos horas o lo que quede para acabar la novela" y es que los seguidores ya no aguantan mas.