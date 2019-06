Pelos en la comida, fruta en mal estado o bacalao que no es bacalao, Chicote alucina en ¿Te lo vas a comer?

Alberto Chicote sigue su cruzada contra la comida no recomendable y lo hace con su programa ¿Te lo vas a comer? Que esta noche emite La Sexta a partir de las diez y media de la noche. Antes de realizar dos reposiciones más de su nuevo programa (en una de ellas visitó hospitales madrileños y en la otra de sus visitas varias residencias de ancianos que hasta han tenido que cerrar) el chef más conocido de la televisión nacional se sumergirá en las cocinas de varios colegios mayores y universidades.

En uno de los vídeos que han visto la luz antes de la emisión del programa tres universitarias enseñan a Chicote la comida que tenían preparada en su residencia universitaria. Las chicas explican que no tiene nada que ver lo que les proponen en el menú con lo que después les dan a comer. Chicote explota y les pregunta: "¿tenéis una sensación general de que quejarse no sirve de nada?".

Tras hablar con estas chicas el cocinero se dirige después a reunirse con un grupo más amplio de universitarios que le muestran imágenes de que es lo que se encuentran en sus comedores. Alguno termina diciendo que prefiere pagar algo más y comer fuera de la universidad que tener que comer semana tras semana todo aquello. Salchichas rebozadas, pelos en la comida, moho en los yogures€En este episodio de ¿Te lo vas a comer? Chicote se encuentra con pescado que no es bacalao, como así se publicita o con una pasta semi hecha con queso y tomate. "Yo me he quejado, pero no me ha servido de nada", se queja una de las jóvenes sobre la situación que tienen que sufrir en las residencias universitarias.

Chicote se enfrenta además a testimonios como "es muy típico que te pongan el pescado frito porque, como no dicen que tipo de pescado es, seguramente no tenga la calidad suficiente y lo enmascaran con el frito". La comida que pagan estos universitarios por alimentarse mientras pasan horas trabajando y estudiando para labrarse un futuro no es digna de una universidad española. Chicote se sorprende al ver los diferentes menús que ofrecen a los estudiantes y les pregunta: "¿Cómo, ¿qué es esto? ¿cómo pueden daros esto de comer?".

El episodio de hoy contará a buen seguro con una gran audiencia por parte no solo de los alumnos sino también por parte de profesores, rectores y lógicamente de padres que no saben a ciencia cierta como se alimentan sus hijos mientras estudian una carrera.