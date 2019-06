Encuentran al doble de Chicote en una profesión muy alejada de la cocina

Alberto Chicote es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Y no sólo por su "Pesadilla en la Cocina". El programa de cocina es uno de los formatos que presenta tanto en La Sexta como en Antena en donde también ha tnedo programas como Top Chef. Es por eso, por ser uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla (que hasta presenta las campanadas de año nuevo con Cristina Pedroche),por lo que muchos le ven hasta donde no está.



Un usuario de Twitter (una red social en la que es muy activo el presentador de televisión), le indicaba hace unos días a Chicote un parecido más que razonable. Se lo encontró jugando al "liquid squad de pugb". El parecido (que es evidente al ver la foto) no le acabó de "entrar por el ojo" al cocinero que incluso respondió. "Nos parecemos como un huevo a una castaña", dijo.





Que @albertochicote es un buen chef lo sabemos todos. Que juega en la liquid squad de pubg, eso ya... pic.twitter.com/8jFmT62Aeq — Edu (@Edu89astur) June 14, 2019

Lo cierto es que Chicote es uno de los presentadores de televisión más activos de España en las redes sociales en donde es frecuente que entre en contacto con sus seguidores mostrando aficiones desconocidas como el dibujo o incluso recomendando libros.