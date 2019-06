Habla una exconcursante de Boom y cuenta la realidad del programa: "Ha sido un escándalo"

Pasar por uno de los programas de televisión más conocidos de todo el país no es gratis. En ningún sentido. No lo es porque tu intimidad ya no vuelve a ser la misma sobre todo si estás varios meses en antena. Y no lo es tampoco en tu cuenta de banco. Y es que aunque no te lleves un bote millonario poco a poco vas sumando dinero que de otra manera no ganarías.

A pesar de que a día de hoy son los cuatro amigos de Los Lobos los que más fama tienen dentro del programa Boom de Antena 3 antes de que ellos coparan todas las tardes de este programa (han conseguido incluso batir un récord mundial de permanencia en un programa de televisión), hubo otros grupos que les precedieron también con mucho éxito.

Uno de ellos fue el de las Extremis, cuatro mujeres que, de hecho, conocían a Los Lobos. Ellos aseguran que no quisieron presentarse al programa hasta que ellas se fueron (no en vano muchos de estos concursantes se conocía de haber pasado por otros formatos como Saber y Ganar). El caso es que estas cuatro chicas tuvieron que dejar el programa de las tardes de Antena 3 entre lágrimas después de haber ganado 631.500 euros y haber permanecido en antena 116 programas. Pero ¿qué es a día de hoy de ellas?

Una de las miembros de este equipo, Cristina Morales, habló hace meses con la revista Redacción Médica. Esta chica es actualmente residente de cuarto año de Medicina Interna en el Hospital Universitario de Álava por lo que está a punto de acabar su especialidad y de emprender el camino de búsqueda de empleo definitivo en la sanidad pública. La propia joven reconoció en la entrevista que su paso por el formato había sido "un escándalo" y que la noticia había corrido como la pólvora por todo el hospital, sobre todo entre sus compañeros del área de Urgencias.

Morales cuenta que entre todas se preparaban varias áreas del programa como hacen ahora Los Lobos de Boom. Incluso legó a hacerse una lista con todas las capitales del mundo que luego, confiesa, nunca se estudió.

A día de hoy la joven sigue trabajando en urgencias y comparte parte de su experiencia con sus colegas médicos a través de su cuenta de Twitter. También participó junto con sus compañeras y amigas en la confección de un libro que han presentado por media España.