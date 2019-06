La nueva serie de moda de la que ya habla todo el mundo: "he vibrado con el piloto, madre mía..."

"He vibrado con el piloto, madre mía", "estoy que no me salen las palabras con el primer capítulo"€ Son sólo dos declaraciones sueltas que se pueden encontrar por internet con sólo teclear en Twitter el hastag de la serie del momento. Parecía que HBO iba a sucumbir después de que acabara Juego de Tronos. Muchos decían que a esta plataforma de pago por visión apenas le quedaba El Cuento de la Criada y Chernobyl pero nada más lejos de la realidad. Si hay una serie que, sin duda alguna, puede suponer la superviviencia de las suscripciones a HBO en los próximos meses esa parece ser Years and Years. Es la nueva apuesta de la plataforma que, como de costumbre, va a mantener la intriga entre sus clientes.

Y es que, a pesar de que el modelo Netflix de emitir todos los capítulos del tirón parece que es lo que triunfa en el panorama del pago por visión a día de hoy no siempre sucede así. HBO tiene acostumbrados a sus suscritores a ir poco a poco en sus series. De momento de Years and Years (protagonizada por Emma Thompson) sólo hay disponibles cuatro de los seis capítulos de los que constará esta primera tanda de episodios.

Esta serie distópica sitúa al espectador en un futuro en el que se habla hasta de España. Aunque eso quizá no sea lo mejor (o sí para los independentistas). En ese futuro Cataluña es independiente del resto del país.

La serie sigue a los Lyon, una familia de Manchester. Daniel está a punto de casarse con Ralph, Rosie va tras un chico nuevo€ Parece que es una serie de esas que te narra sólo la vida de una familia y no va más allá pero el trasfondo es mucho mayor.

Desde la productora explican que "una crucial noche de 2019 hace que las vidas de todos los pesonajes se unan y la historia se adelanta 15 años narrando cómo es su vida en un futuro". Lo cierto es que en mayor o menor medida todos o casi todos hemos soñado alguna vez con poder ver cómo va a ser el mundo (en lo político, en lo económico e incluso en lo personal) dentro de unos años. Pues esta nueva apuesta de HBO parece que lo permite. Esperemos que le des al menos una primera oportunidad. Merece la pena y a buen seguro te va a permitir intervenir en más de una conversación de bar o de café en la oficina.