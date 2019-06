Los Lobos de Boom emocionados por esto que les ha pasado fuera de la tele: "Sois grandes"

Ser parte del grupo de concursantes más populares de la televisión hace que, evidentemente, mucha gente te conozca por la calle y en la sociedad en general. Pero eso también te obliga a tener un papel más "activo" en la defensa de diferentes causas de todo tipo. Y eso es algo que saben bien los cuatro amigos que forman el grupo de Los Lobos de Boom. No en vano a lo largo de los dos años que llevan en televisión (han conseguido incluso batir el récord mundial de permanencia en un formato en abierto en todo el mundo), han lucido en varias ocasiones camisetas con las que pretendían apoyar a colectivos de todo tipo.



El más activo en este tipo de campañas era, sin duda alguna, José Pinto. El ganadero salmantino que dejó el programa hace varios meses alegando problemas laborales (aseguró que no podía permanecer más tiempo alejado de sus obligaciones laborales), era el más implicado en todo tipo de promociones de pueblos y costumbres populares. No era raro ver a Pinto (que falleció de forma repentina semanas después de dejar el programa) con camisetas en las que se hablaba de fiestas de pueblo en Extremadura o Castilla y León.



Y la semana pasada volvió a pasar. En este caso Los Lobos rindieron un homenaje a las personas sordas. Por eso desde una asociación que incluye a este colectivo se lo han querido agradecer en un vídeo que compartido Manu Zapata (uno de los miembros de este equipo) en redes sociales. "Los Lobos estamos emocionados, sois grandes", aseguró Zapata mientras compartía el vídeo que les grabaron en su homenaje en lengua de signos.





Muchas gracias @ASORNA, muchas gracias @SofiadeEsteban (presidenta y tafallica) y muchas gracias a toda la comunidad sorda. #LosLobos estamos emocionados. ¡Sois grandes! pic.twitter.com/C9d6jN4DJK — Manu Zapata (@ManuZapata73) June 16, 2019

Lo cierto es que el paso de Los Lobos por Boom de Antena 3 no está exento de programa. Gracias a ellos, a su popularidad y (en no pocas ocasiones) a todas esas causas que anuncian, estos concursantes han logrado grandes datos de audiencia que hacen que muchos sospechen que puede haber favoritismo hacia ellos por parte de los que dirigen Boom.Todos los grupos que han competido con estos cuatro amigos a lo largo de los dos últimos años han acabado despareciendo por la puerta de atrás del formato de Atresmedia.