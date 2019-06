El zasca de Pasapalabra a quienes hablan de favoritismos en el programa con uno concursante

Si de algo se habla en las últimas horas en el programa de Pasapalabra eso es, sin duda, del favoritismo en el que supuestamente han caído los responsables del programa con uno de sus concursantes: Orestes. La situación está en boca de todos los que siguen el programa (sobre todo de los que utilizan redes sociales e internet tanto en Twitter como en los foros que rodean el programa).

El caso es que el formato de Telecinco (que normalmente es líder de audiencia en su franja), está estos días viviendo unas jornadas de éxito como consecuencia del rosco en el que cada tarde se enfrentan dos de los concursantes más seguidos de los últimos años: Jero y Orestes. Desde que se fuera el asturiano Fran Pasapalabra el formato de Telecinco no había tenido datos de audiencia tan buenos (ayer mismo casi dos millones de espectadores). Y eso a muchos espectadores les "mosquea". Hay quién dice que para que se produzca este enfrentamiento que ya se ha vivido más de 20 veces la cadena pone las preguntas más fáciles a Orestes (el más joven y para muchos el rival más débil).

Algunos se quejan hasta de las pruebas previas al rosco que se desarrollan durante la primera parte del formato, sirven para conseguir segundos para la gran ronda final y en la que los concursantes son ayudados por famosos.

"En la prueba donde están de Pasapalabra a Jero por cada fallo le cambian el orden al volver a empezar y Orestes le siguen el orden, dadle el bote y dejar de engañar a la gente", se quejaba un espectador del programa a través de Twitter acompañando su mensaje de una imagen de Pinocho creciéndole la nariz más que ilustrativa. Desde el programa no tardaron en contestar.

"El orden no cambia. Si se falla la primera palabra, se pregunta la segunda sin reiterar la primera. No se vuelve a la primera hasta que no se ha fallado la segunda o sucesivas. Lo hace un programa informático y llevamos siguiendo el mismo criterio desde 2007, saludos", apuntaban tajantes desde el Twitter del programa. Y es que como este espectador muchos se acaban de incorporar a un formato que lleva ya doce años en antena (algunos de ellos incluso en Antena 3) y cosechando muy buenos datos de audiencia. Muchos de estos recién llegados parece que no se saben del todo bien las reglas de este formato.