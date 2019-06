Sanem rechaza a Can, pero ¿habrá boda en Erkenci Kus?

Ahora que Kara Sevda ha terminado y ha dejado huérfanos a todos sus seguidores, tenemos una gran oportunidad de engancharnos, si no lo habíamos hecho ya a Erkenci Kus, Pájaro Soñador. La historia de Sanem y Can va tomando forma y una vez que han superado por fin los malos comienzos y complicaciones que traían consigo todos los desprecios por parte de algunos trabajadores y afines de la empresa de publicidad propiedad del joven, como Enzo Fabri, por ejemplo, ahora parece que su relación va viento en popa. Can se ha venido arriba y espera que su futuro con Sanem sea prometedor y por ello ha dado un paso muy importante en su vida, le ha pedido matrimonio.

En un momento en que ambos se habían quedado solos y con comentarios como "ninguna flor huele mejor que tú", Can fue allanando el camino y engatusando a Sanem para coger de la mano a la joven y comenzar explicándole lo que significa para él. "los egipcios pensaban que había una vena que conectaba el dedo anular con nuestro corazón, por eso los novios se ponen la alianza en ese dedo, para sentir lo más profundo en su corazón". En ese momento Can sacó un anillo con la intención de ponérselo a Sanem, "tu me completas y me ayudas". La piedra del anillo además tenía un significado para ambos, ella la había roto, pero Can realizó un aro para su amada. "Ahora que te conozco he empezado a sentir todo lo que no había sentido, quiero esar siempre contigo, no quiero tener que volver a separarme de ti nunca jamás, ¿nos casamos?", se sinceró Can. En el momento en que todo el mundo esperaba el sí de Sanem le responde con un "no puedo decirte que sí".

Pero, ¿por qué la joven no quiere casarse con Can? Hay varias opciones a esta negativa de la joven. La primera de ellas hace referencia al pasado de Sanem, deberíamos retroceder al comienzo de Erkenci Kus, Pájaro Soñador, para recordar como la joven huía de un posible matrimonio de conveniencia y como comenzó a trabajar en la empresa de publicidad para poder centrarse en una nueva vida. La otra de las opciones sería que Sanem se siente culpable por todo lo sucedido con Enzo Fabri y Leyla y necesita decirle la verdad a Can, pero aún no se ha atrevido. Finalmente Can no se conforma con las excusas que la joven le ha dado y le espeta, "tú y yo no queremos lo mismo. Tú no me quieres como yo a ti. Ahora debes pensarlo y tomar una decisión".