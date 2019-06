Hackean el móvil de Belén Esteban el día después de su boda

La boda de Belén Esteban ha sido uno de los días más felices de "La princesa del pueblo", pero el primer día de recién casada no está siendo, para nada, lo que ella podía esperar. La Esteban ha visto como le hackean el móvil, así lo ha certificado ella misma en sus redes sociales con un breve mensaje: "Me han heackeado el whatsapp. Si alguien recibe algún mensaje mío, no soy yo". La voz de alarma la dio María Patiño en su programa "Socialité". En una intervención en la que Belén Rodríguez estaba siendo entrevistada tras ser otra de las flamantes invitadas del enlace, Patiño ha contado lo que sucedía. "Me he levantado muy temprano y le estaba contando al director del programa que desde muy temprano me estaba escribiendo mensajes Belén Esteban y resulta que le han hackeado el whatsapp y están escribiendo en su nombre. Así he empezado el día de hoy. Me ha llamado Belén para decirme que le había quitado el Whatsapp del teléfono". Belén Rodríguez le ha dado la solución más fácil que ella entreveía. "Que vuelva a instalar la aplicación y después pida una nueva clave".







El secretismo sobre la boda de Belén Esteban está siendo total. Ayer se filtraban las primeras imágenes del enlace y eso que estaban prohibidos los teléfonos móviles, pero no contaban los asistentes con que los camareros del convite pudieran tener encima los suyos. No se ha filtrado nada del otro mundo y por eso, seguramente, han intentado hackear el teléfono y la aplicación de Whatsapp de la Esteban. El fin no es otro que el de buscar cualquier registro de imágenes posibles del enlace que la propia novia pudiera tener en su dispositivo. De ser así se trataría de un grave delito que a buen seguro será denunciado por los novios. La exclusiva de la boda estaba vendida desde hace semanas, la propia Esteban lo había anunciado porque "me apetece verme en las revistas y me pagan muy bien".





otro de los que han recibido mensajes extraños desde un teléfono que no es el de la novia, estuvieron en una ceremonia de la que todos dicen haber salido más relajados que nunca gracias al buen rollo que allí se vivió. A ver si es verdad.