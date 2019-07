Los Lobos de Boom se mosquean ante la pesadilla que van a tener que vivir

Los Lobos de Boom están causando sensación en la televisión y llevan haciéndolo más de dos años. Son cuatro amigos que ya habían participado en otros programas de televisión como Saber y Ganar y que, entre todos, acumulan gran cantidad de conocimiento. Eso es algo que ya nadie duda y que ahora demuestran cada tarde en el concurso de Antena 3. Estos cuatro amigos han conseguido un millón de euros cada uno y aún les queda cuerda para rato (al menos y según avanzó la principal cadena de Atresmedia hasta este verano).

Pero no todo es de color de rosas. En cuanto logren el bote van a tener que pasar por Hacienda. La caja común se va a llevar la mitad del premio. Y eso Los Lobos no lo llevan bien. No hay que olvidar que algunos de ellos llegaron incluso a dejar de trabajar para dedicarse al programa (entre los que tomaron esta decisión estaba un doctor aniversario que consiguió hacer un vídeo viral cuando contó en el programa lo que cobraba y que puedes ver en este enlace).

El ministerio público se lleva casi la mitad del premio. Aunque todavía no sabemos cuánto ganaran los miembros de Los Lobos (depende cuantos programas más se mantengan en antena), pongamos que consigan 6,6 millones de euros. En total cada uno de los cuatro se embolsaría 1,65 millones de euros. Si restamos los impuestos al final el premio queda en 800.000 euros. Pero aún hay que descontar más. Los cuatro miembros de este equipo ya recibieron hace meses parte del premio que les debía Antena 3. Muchos de ellos dejaron de trabajar y sus ocupaciones habituales pasaron a un segundo plano cuando decidieron apostar por la televisión. Por eso algunos de ellos estuvieron más de dos años sin ningún tipo de ingreso. La dirección del concurso accedió hace meses (en este enlace lo puedes leer) a pagar parte del premio a los cuatro concursantes que por aquel entonces participaban en el formato.

Los Lobos mostraron su cabreo por la pelea con Hacienda en una entrevista en El Confidencial hace varias semanas . El periodista hablaba con los protagonistas del concurso y les hacía ver la diferencia que tendrá que pagar cada uno a Hacienda por lo que ganan en el programa. "Me parece injusto que Hacienda se lleve la mitad de lo que ganas porque es un ingreso puntual, absolutamente excepcional", aseguró uno de los componentes del grupo en la citada entrevista en la que además hacía hincapié en que quienes deberían contribuir todos los años a la Hacienda pública son, precisamente, los que más se escaquean con artimañas preparadas en no pocas ocasiones por sus asesores fiscales.

Garantía de éxito y de audiencia

Los Lobos son, además, garantía de éxito para Antena 3. Y es que gracias a su participación (y en buena medida a la costumbre que han adquirido de lucir camisetas de diferentes pueblos), la principal cadena de Atresmedia ha logrado hacerse con el liderazgo en una franja para nada sencilla y en la que compiten con formatos del nivel de Pasapalabra, el gran ganador de las tardes tradicionalmente. Seguro que sólo por eso ya piensan en darles el bote, que sería casi histórico.