Una colaboradora de Sálvame amenaza con dejar el programa de forma definitiva: "Me veo muy mal"

La tensa situación que se vive en el programa Sálvame a diario ha pasado factura a una de sus colaboras más antiguas. Mila Ximenez, que durante años se ha sentado por las tardes en el plató más conocido de Telecinco, ha amenazado esta tarde con dejar el programa. Entre lágrimas y en conversación con el presentador del formato (Jorge Javier Vázquez), Ximenez ha comparecido para explicar sus críticas a la boda de Belén Esteban. Y ha acabado llorando.

La propia Ximenez sabía que hoy no iba a enfrentar una tarde sencilla ni mucho menos. De hecho ella misma aseguró que no se sentía libre a la hora de hablar de la Esteban. Y es que la llamada princesa del pueblo tiene mucha audiencia y por lo tanto (a juzgar de muchos colaboradores) Telecinco la protege. De hecho a lo largo de las últimas horas han sido muchos los espectadores los que (sobre todo a través de Twitter) han dado la razón a esta colaboradora de Sálvame en su cruzada contra la exnovia del torero Jesulín de Ubrique, habitual de los platós desde hace años pero que la semana pasada volvió a primera línea de actualidad tras su boda con Miguel.

"Habla claro y di lo que todos pensamos, ya está bien de proteger a esa señora", le pedía una espectadora a Ximenez. "Es un personaje vengativo y siniestro", criticaba otro. "Habéis cebado el cerdo durante años y ahora os tenéis que aguantar", señalaba un tercero.

Mila Ximenez aseguró durante la entrevista que el enfado de Belén Esteban con ella no es del todo real. Que, de hecho, la princesa del pueblo sólo juzgó por lo que le habían contado y nunca vio el programa en el que hablaron del enlace. "Soy mi peor enemigo", decía la colaboradora de Sálvame. Pero lo peor vino después, cuando confesó que estaba muy mal y que tarde o temprano iba a tener que dejar el programa.

"Pienso que me tengo que ir ya, no me compensa, no vengo feliz", afirmó en un comentario más que seguido en redes sociales en donde toda la audiencia del formato se dividió entre quienes la apoyaban y quienes aseguraban que tenía que dar un giro a su vida. No es la primera colaboradora que amenaza con dejar Sálvame. De hecho no es poco frecuente que se amenace con eso. Hay que tener en cuenta que para estar en la televisión hay que crear demasiada tensión y morbo y eso acaba desgastando a todos.