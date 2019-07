La foto que ha dejado con la boca abierta a las seguidoras de Erkenci Kus

Si Erkenci Kus es una de las series de moda Can Yaman, el protagonista de esta ficción turca, es uno de los actores más seguidos del mundo. En su cuenta de Instagram acumula más de cuatro millones de seguidores (casi cuatro millones y medio). Son personas que están pendientes de sus retos laborales pero también en buena medida de sus fotos un poco más subidas de tono.



Hace sólo unos días Can Yaman subía a Instagram una imagen en la que se le podía ver sin camiseta y tocándose el pelo. No pasaron ni unas horas y la imagen ya acumulaba más de medio millón de "me gustas" y de reacciones de todo tipo. La foto la comentaron más de 11.000 personas. Todo un récord en esta red social.



Pero Can Yaman no siempre fue igual. Ni mucho menos. De hecho hace días te contábamos (en este enlace lo puedes leer) el cambio físico que a lo largo de los últimos años ha vivido este actor.



Las telenovelas turcas siguen ganando protagonismo en el día a día de nuestras parrillas televisivas. Sobre todo en el caso de los canales femeninos tanto de Mediaset España como de Atresmedia. Ambas grandes plataformas han aprovechado el éxito de este tipo de ficciones para levantar la audiencia de estos canales sobre todo por las tardes.