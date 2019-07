El gesto que hizo Orestes tras el rosco y que ha enervado a los espectadores de Pasapalabra

Orestes y Jero han conseguido hacerse con un hueco en el corazón de casi todos los espectadores de Pasapalabra. Tanto que parece que los que siguen a diario el concurso más visto de la televisión en España parecen haberse dividido en dos equipos entre quienes quieren que gane el joven y quienes apuestan por el profesor salmantino. Y por eso, por el enfrentamiento que parece existir y que hace también que suba la audiencia, ayer muchos se enervaron al ver lo que hizo Orestes al final del rosco.

Al chico le quedaban apenas dos respuestas. Y 16 segundos. En una dijo "Pasapalabra" y la otra esperó a que se agotaran los segundos pero lo hizo con una pose un tanto peculiar de lado y "sacando bola". Eso no sentó demasiado bien. "No hacía falta acabar el rosco como lo ha acabado como diciendo soy Dios", afirmó una espectadora. "Es absurdo el posturitas, no hace gracia", criticó otro. "No me creo que lo sepa todo antes de acabar la pregunta", añadió un tercero.

Lo cierto es que el duelo entre Orestes y Jero está resultando más que rentable para el programa. De ahí que muchos acusen a quienes organizan todo lo que pasa en Pasapalabra de favorecer al joven para que se vuelva a enfrentar una y otra vez a su rival.

Con estos dos nuevos concursantes el formato de Telecinco ha conseguido algo que hasta la fecha parecía poco probable y no es otra cosa que mantener el nivel de audiencia que había dado Fran González, el crack asturiano del rosco que llegó a lograr en varias ocasiones convertirse en el minuto de oro siendo su momento final del programa lo más visto de los últimos meses en la televisión.

Y es que Pasapalabra tiene enfrente a un rival duro de roer. Y cada día más. No en vano en el programa Boom de Antena 3 Los Lobos (esos cuatro amigos que ya se conocían de programas anteriores como Saber y Ganar), están a apenas unas semanas de llevarse el millonario bote del concurso logrando, a buen seguro, datos de audiencia que van a competir de tú a tú con Telecinco. Habrá que esperar en las próximas semanas a ver cómo se produce finalmente ese enfrentamiento entre dos formatos tan asentados en las tardes de las dos principales cadenas de televisión en España. A buen seguro el duelo entre ambos será histórico.