El dato que los seguidores de Fran Pasapalabra aún no conocían y que les ha sorprendido

Cuando te conviertes en uno de los concursantes más conocidos del mundo de la televisión se publican a diario datos sobre tu vida anecdóticos o curiosos. Pero aún hay cosas que no sabíamos de Francisco González, el crack asturiano del rosco de Pasapalabra que hace unos meses consiguió una gran cantidad de dinero después de llevar meses luchando por hacerse con el bote del programa más conocido de Telecinco. Y esas cosas tienen que ver con su infancia.

González ya contó hace semanas en una entrevista con la revista "Viva la Vida" de Telecinco (aquí lo puedes leer) que había sufrido acoso escolar durante su etapa del colegio y que sufrió mucho. Pero lejos de esos problemas González ya empezó a demostrar sus conocimientos cuando no había ni empezado a la escuela. (En este artículo te lo cuentan sus propios padres).

Y es que González se sabía con dos años todas las capitales del mundo y ya podía identificar todas las banderas de los países. Apenas un poco después, con cinco años, ya sabía multiplicar.

Fran González, al que ya casi todo el mundo ha cambiado el apellido para poner el nombre del propio programa en el que colaboraba en Telecinco, consiguió hacerse un hueco en el corazón de toda la audiencia gracias a sus conocimientos y, en buena medida, a su familiaridad y forma de tratar con sus compañeros. De hecho hubo algo (en este enlace lo puedes leer) que a los espectadores les recordó hace tiempo a Fran cuando estaba concursando en realidad Jero, el que está llamado a ser su sustituto.

Desde que abandonó el programa muchos espectadores le echan de menos. De hecho hay quién ya se plantea su vuelta. Y no sería una decisión rara. Más bien al contrario. Durante su paso por el formato de Telecinco, González logró datos de audiencia que hasta entonces no se habían visto. De hecho logró en varias ocasiones convertirse en el minuto de oro, el que más espectadores reunió a la vez delante de una pantalla. Por eso muchos sueñan con que el programa pueda llegar a pensar en Fran para volver de nuevo al formato en un futuro no muy lejano cuando se haga, al menos, uno de esos especiales en los que se recupera a los que más saben y a los que mejor han respondido el rosco en cada una de las ediciones de este concurso.