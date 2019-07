Los colaboradores de Sálvame sorprenden a la audiencia al iniciar el programa de luto

La salida de Isabel Pantoja de la isla de Supervivientes ha provocado una reacción inmediata en el programa Sálvame con el que Telecinco llena sus tardes. Todos los colaboradores de este formato de La Fábrica de la Tele han empezado hoy el programa a eso de las cuatro vestidos completamente de luto y haciendo como que lloraban. ¿La razón? La salida de la tonadillera de la isla más famosa de la televisión va a suponer, aseguran, un antes y un después en la emisión de este conocido programa de Superviviencia.

"Y encima dicen que las voces de las declaraciones no eran de la Pantoja sino de su sobrina. Todos la atacan", lamentó Paz Padilla la presentadora del formato.

Lo cierto es que tras la salida de la Pantoja del programa más famoso de la televisión que lleva varios meses emitiéndose con índices de audiencia más que reseñables no ha dejado a nadie indiferente. O a casi nadie. Hay muchos espectadores que aseguran que en realidad lo de que la cantante está enferma no es más que una excusa para sacarla de la isla y hay quién va más allá. Desde el primer día muchos fueron los que hablaron de un trato de favor hacia la cantante, a la que se permiten muchos más privilegios que al resto de los concursantes. Todos esos críticos hablan ahora de que la salida de la Pantoja podría estar pactada con la organización del programa, todo para que la cantante no tenga que pagar el dinero que supuestamente debería de desembolsar si finalmente abandonara el formato de forma voluntaria.

Pero que la Pantoja se vaya de la isla no quiere decir, ni mucho menos, que vaya a quedar fuera de Telecinco. De hecho hay quién apuntaba hace ya semanas que la tonadillera habría firmado un contrato millonario que la une a la principal cadena de Mediaset durante dos años y que obligaría a la cantante a ir a otros programas como el de Bertín o el Sálvame Deluxe que actualmente se emite los sábados.

Y es que Supervivientes sirve además a Telecinco para rellenar muchos huecos de su programación. No en vano no sólo se emite dos veces por semana (o más si se tienen en cuenta las galas que se emiten por Cuatro), también hay que tener en cuenta que todos los formatos y debates de la casa viven casi de forma exclusiva de comentar todo lo que pasa dentro de la isla.