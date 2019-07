La cita entre una youtuber y un influencer en 'First Dates' acaba de una forma desastrosa

First dates decidió juntar a una youtuber y a un influencer y, pese a que la cosa podía parecer que tenía muchas posibilidades de salir bien, finalmente fue todo lo contrario.

El primer encuentro entre Jona, un influencer de 20 años, y Ana, una youtuber de la misma edad, acabó en todo menos en amor.

"Yo soy una persona única, no soy la copia de nadie", contó en su presentación el castellonense. "Tengo una forma de hablar que nadie más tiene y que es diferente a la de los demás. Hago unas bromas que nadie más hace", aseguró tras comentar que su interés por Instagram, donde afirmó tener 4.000 seguidores.

No se apreció 'feeling' entre ambos desde el primer momento. Al entrar Ana, la actitud de Jona dejó claro que no le había gustado. "Los de Bilbao sois muy bastos, ¿no?", le preguntó él.

Ella no dudó en manifestar que su enfado tras esta pregunta. "Eso son tópicos, como si dices que los catalanes son tacaños. Yo no soy basta, me arreglo y no hablo alto", le respondió.

Pero esto solo fue solo el inicio de lo que acabó en una desastrosa cita que fue de mal en peor. Entre la vasca y él valenciano se vieron varias pullas durante toda la velada.

Ambos tenían en común las redes sociales pero lo que en un principio parecía que les podía unir fue otro de los motivos por lo que se pudo apreciar su nula afinidad. Él no pudo aguantar la risa cuando ella le contó que su nombre de usuario para YouTube es: "Señorita toloki, de to´loca". El castellonense no se cortó en absoluto y, se le pudo ver riéndose a carcajadas delante de Ana.

A continuación, Jona reveló tener 4.000 seguidores en Instagram, pero no se considera influencer. "Soy influencer papu", se vengó ella repitiendo de forma despectiva. "Con el humor que tiene, eso de influencer se lo cree más él que serlo. Porque serlo con 4.000 seguidores ya te digo que no". Al final, ella comentó en el confesionario: "Su humor me parece una mierda, tiene cometarios que de humorísticos no tienen nada".