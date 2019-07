Un tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa emociona a sus seguidoras por sus palabras

Mujeres y Hombres y Viceversa tiene también momentos para el romanticismo. Y sino que le pregunten a uno de sus tronistas, Efrén Reyero, que ha llegado incluso a escribir un libro del que ya te hablamos hace unas semanas (en este enlace lo puedes leer). El propio Efrén sorprendía hace días a sus seguidores colgando una poesía escrita por él mismo cuyas reacciones no se hicieron esperar.



"Me has hecho llorar", llegaba a confesar una seguidora de su cuenta. Y no fue la única. La poesía (que puedes leer al final de esta información) gustó a muchos.



No es la primera vez que Efrén Reyero participa en el formato. De hecho era un viejo conocido del formato en el que en los últimos años decenas de jóvenes (chicos y chicas) han buscado pareja. Se trata de un programa que ha sido muy criticado en los últimos años sobre todo por el estereotipo que extiende entre la gente joven.



En los últimos años Mujeres y Hombres y Viceversa ha sufrido dos cambios más que importantes. El primero: cambio de presentadora. Emma García, la que condujo el formato durante años, ha dado paso a Toñi Moreno en un cambio que no pasó desapercibido. A la vez el programa pasó de emitirse en Telecinco a hacerlo en Cuatro, la segunda cadena de Mediaset.



Durante su primer "trono" (el primero paso por el programa), Reyero fue uno de los tronistas más seguidos y que consiguió mejor audiencia. Por aquel entonces el tronista conquistó a la audiencia con su trío amoroso con Soraya y Virginia. De hecho la llegada de Efrén ha sido una de las estrategias que han seguido desde el canal privado para intentar levantar un poco la audiencia, que había caído mucho desde que se había cambiado de presentadora. Aunque hay que tener en cuenta, eso sí, que este programa se ve sobre todo a la carta a través de internet y que ese es el principal consumo que se registra según se cuenta desde la propia Telecinco. No en vano muchos jóvenes y adolescentes no están en casa a la hora en la que se emite por televisión este formato de Cuatro.



Lo "bueno" de triunfar en Mujeres y Hombres es, según los propios tronistas, que eso abre la puerta a formar parte de otros programas de Mediaset, normalmente realitys en los que se paga una buena cantidad de dinero y la posibilidad de hacerse más famosos.