Un extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa alarma a sus seguidores: "Estoy pasando un luto"

Está a punto de celebrar la boda con la chica que conoció en el programa de televisión que le cambió la vida pero Álex Bueno, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no parece estar pasando el mejor momento de su vida. Al menos eso es lo que han deducido después de escuchar la confusión del joven en sus "stories" de Instagram.

El propio Bueno explicó su situación. "Hay veces que te sientes perdido, sin identidad y no sabes dónde ir. No se puede dar al puase en la vida, la vida no para", reflexionó este chico que durante los meses que participó en los programas de televisión de Cuatro vivió uno de los tronos más polémicos por su relación con sus pretendientas y que también (como no) dio buenos datos de audiencia al formato de Telecinco que ahora mismo se emite en Cuatro, el segundo canal de Mediaset.

"Tienes que perdonarte a ti mismo. Es normal pasarlo mal, no somos perfectos y todos tenemos días malos", aseguró el extronista haciendo hincapié, no obstante, en que "mi vida es perfecta, no tengo de que quejarme pero de vez en cuando pienso que tengo que apretar los dientes y salir adelante". "Voy a luchar, a salir y a perseguir mi felicidad", concluyó.

Lo cierto es que en ningún momento Bueno aclaró cuál es la razón que le había llevado a decir estas palabras. Hace varias semanas, eso sí, confesó a través de las redes sociales que había sufrido una crisis de pareja que le había llevado a plantearse suspender la boda.

Mujeres y Hombres y Viceversa es uno de los programas más seguidos por la gente joven en Cuatro. Se trata de un formato que a lo largo de los últimos años ha sufrido variaciones. Sobre todo consecuencia del bajón de audiencia que se produjo con el cambio de canal y de presentadora (Emma García dio en su día paso a Toñi Moreno). Lo cierto es que muchos de los tronistas que pasan por este programa se hacen personas más o menos conocidas que luego aprovechan esa fama para pasar por otros formatos (en este caso realitys) de la principal cadena del grupo Mediaset. Se trata de programas que en este caso se nutren unos de otros y dejan importantes cantidades de dinero a las personas que participan en ellos y que consiguen además abrir la puerta a más "bolos" de todo tipo.