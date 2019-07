El hachazo de Terelu Campos a su hermana Carmen en pleno directo en televisión

Si hay algo que funciona en el mundo de la farándula en televisión eso es, sin duda, airear problemas familiares. Y si hay un canal experto en hacer eso con sus colaboradores ese es Telecinco. Esta tarde el magacine Viva la Vida presentado por Emma García (ex conductora durante años del Mujeres y Hombres y Viceversa de Mediaset), tenía como plato estrella de su sección de corazón un enfrentamiento entre Terelu Campos y Carmen Borrego.

Las dos hijas de Maria Teresa Campos están enfrentadas (o eso parece a raíz de lo que se ha comentado en las últimas semanas en programas de Telecinco como Sálvame), y el formato de Emma García consiguió reunirlas cara a cara. El espectáculo estaba asegurado. Lo que nadie esperaba es que empezara tan pronto.

Lo primero por lo que se enfrentaron las dos hijas de Maria Teresa Campos fue por la vestimenta. "Me dijiste que ibas a venir de beis y vienes de blanco", le soltó Carmen a Terelu como si tuvieran que coordinarse para no repetir colores frente a la cámara. Lo cierto es que la "bronca" no se quedó ahí. Fue a más cuando Emma agradeció a las dos hermanas que hubieran sacado un momento para estar un sábado las dos juntas en Telecinco.

"Lo cierto es que yo prefiero venir los sábados porque los domingos soy la que se queda con mamá", aseguró Terelu en clara alusión casi a una "dejación de funciones" en la que según ella caería su hermana al no hacerse cargo de la progenitora durante un día tan familiar y de tan poco trabajo en general como los domingos. La respuesta no se hizo esperar. Al otro lado de la pantalla (todavía no estaban ni tan siquiera en el mismo plató), atacó Borrego.

"El sábado pasado tú estabas aquí y yo estaba con mamá en casa mientras tú estabas en el plató de Viva la Vida así que no digas tanto", remató Borrego. Se quedó callada hasta la presentadora en un tenso momento que luego se volvió a vivir.

Lo cierto es que fueron muchos los que aprovecharon las redes sociales para comentar que no se creían nada de lo que estaba pasando en el plató de Telecinco. Parecía que todo era un engaño y estaba preparado para ganar dinero concediendo entrevistas. Lo cierto es que en buena medida gracias a sus colaboraciones y a sus distintas entrevistas las hermanas Campos han sido de lo que más ha tirado Telecinco en los últimos años para levantar sus índices de audiencia. Y no parece que haya ido del todo mal.