El mensaje de Pasapalabra que ha sorprendido a los espectadores: "no te hagas daño"

Si hay algo que parece claro en los últimos meses es que se ha encarnizado la lucha por la audiencia en los concursos que se emiten en la televisión en abierto a última hora de la tarde. La presencia de Los Lobos en Boom, el programa que Antena 3 emite justo antes de su informativo nocturno, ha hecho que el formato alcance datos de espectadores que hasta ahora sólo se soñaban. El concurso llegó incluso a alcanzar un récord la pasada semana. El episodio emitido en prime time en el que Los Lobos se llevaron el bote de más de seis millones de euros lo vieron el 38 por ciento de los espectadores.

Pero no hay que dejarse engañar. El concurso más visto sigue siendo a día de hoy Pasapalabra. El formato lleva más de una década en antena y arrasa en audiencia. Primero fue Fran, el crack asturiano del rosco, el que llevó a este concurso a datos que hasta la fecha no se habían visto consiguiendo en varias ocasiones convertirse el rosco en el minuto más visto de todo el día en cualquier canal. Ahora es el enfrentamiento permanente entre Orestes y Jero el que parece funcionar. Pero desde el concurso son conscientes de que este trono se puede caer en cualquier momento.

Por eso desarrollan nuevas técnicas con las que captar audiencia. Hace unos días te contamos una de ellas: establecer juegos en redes sociales para que le concurso fuera más interactivo o todo lo interactivo que puede ser teniendo en cuenta que lo que se emite todo los días son grabaciones. Pero no es lo único que hacen en redes sociales.

Desde Pasapalabra también han potenciado las redes sociales. Tanto que el encargado de llevar esta comunicación hasta trabaja los sábados. El mensaje que dejó hoy por la mañana a los miles de seguidores del programa no dejó a nadie indiferente. "Esto ya es el fin de semana. Tantos libros por leer, tantas películas por ver, tanto sobre lo que charlar, tanta música por escuchar€ La vida la haces tú. Y tú eliges cómo y con quién. No te hagas daño. Ha vuelto a salir el sol, ya ves", se podía leer en la cuenta del programa. Un mensaje más que optimista que no dejó a nadie indiferente.

Habrá que ver que pasa esta semana con el bote del programa y si finalmente acaba el eterno enfrentamiento entre Orestes y Jero. Los espectadores deberán estar pendientes.