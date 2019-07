El temor que se extiende entre las seguidoras de Erkenci Kus por una noticia confirmada

Ya es oficial. En los nuevos capítulos de Erkenci Kus que se emitirán dentro de unos meses va a haber una nueva protagonista femenina en la serie. Ya se sabe hasta el nombre de la chica pero lo que no se sabe es qué papel va a interpretar. Lo que temen muchas de las que ven esta telenovela turca de moda es que le robe el corazón al protagonista de la ficción a la que están enganchadas cientos de miles de mujeres en toda Europa y que eso de al traste con el "amorío" que actualmente se está viviendo en la serie.

Lo que parece que no cambia es la razón por la que cientos de miles de mujeres siguen cada día la serie. De hecho el canal femenino que la emite en España (Divinity, del grupo Mediaset) preguntaba hace unos días a sus seguidoras en redes sociales cuál era la razón por la que veían con tanta fidelidad la serie. Ninguna lo dudó: el protagonista Can Yaman es el que se lleva todos los elogios y las mejores palabras de las seguidoras.

Hace unos días el propio Can colgaba un vídeo en redes sociales que no dejó a casi nadie indiferente. En él se podía ver al protagonista de la serie turca de moda disfrutando de una barbacoa y sin camiseta.

Pero ¿cuál es la razón de que triunfen las series turcas? Lo cierto es que las historias siguen siendo las mismas que hace años se contaban en los canales españoles en abierto con acento latino. Pero han cambiado los protagonistas y el modo de contar esas historias. Ahora los actores y las actrices son jóvenes más modernos y tienen amoríos que tienen más que ver con el mundo y el modo de trabajar occidental.

Además ahora las series se ven de otra manera. También las telenovelas se llevan la palma en lo que tiene que ver con la televisión a la carta. Los usuarios que siguen este tipo de producciones no quieren esperar a los nuevos capítulos y a que se emitan en la televisión en abierto por lo que buscan plataformas tipo Netflix que puedan ofrecer un servicio a la carta. Así no se pierden nada aunque las novelas se emitan en horas en las que esos seguidores no puedan estar pegados delante de la pequeña pantalla.

Habrá que esperar a la próxima temporada a ver qué va a hacer en la pequeña pantalla la nueva protagonista de Erkenci Kus.