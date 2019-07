La foto de un tronista de MYHYV que más ha dado que hablar

Efrén Reyero actual tronista del programa de Cuatro Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV) se encuentra en plena recta final de su trono. Y es que el próximo 24 de julio, miércoles, Efrén decidirá a qué pretendiente de las que tiene ahora mismo sentadas en su bando elige para "compartir su vida".

Efrén se encuentra cerrando ciclos, y es que además de su trono, su etapa como colaborador en Supervivientes también termina. Y la fotografía con la que ha decidido despedirse no ha dejado indiferente a nadie.

Ha conseguido revolucionar las redes sociales con una imágen que nada tiene que ver con su trono. Y es que Efrén Reyero ha conseguido sorprender a todos sus seguidores al subir una foto con la mismísima Isabel Pantoja, tras su regreso de Honduras.

Y es que el tronista no ha elegido una fotografía cualquiera para despedirse de su etapa como colaborador."Ayer se cerró una etapa como colaborador en @supervivientestv #conexionhonduras2019. Gracias a todo el equipo de @mediasetcom @bulldogtv_es por el trato. A todas las personas de maquillaje, peluquería, a limpiadoras y todas y cada una de las personas que han hecho posible esta experiencia... Gracias a los compañeros por hacerme trabajar tan agusto." ha sido el mensaje con el que ha decidido acompañar la fotografía.

La publicación de su Instagram lejos de pasar desapercibida ha recibido cientos de comentarios y, es que sus seguidores no se han podido resistir a comentar la publicación.

Pero además, son muchos los que no han dudado en proponer al tronista como futuro superviviente: "El año q viene te toca a ti ir a supervivientes", "Yo te veo yendo a supervivientes ahí dándolo todo" son solo algunos de los comentarios que se puede ver en su cuenta de Instagram. No sería la primera vez que un tronista pasa del programa del "amor" al de supervivencia, asique no sabemos si Efrén nos sorprenderá en un futuro. Pero no hay duda que los seguidores del malagueño estarían encantados de ver a Efrén saltando del helicóptero en Honduras.