La traición de una colaboradora de Sálvame a dos de sus compañeras: "No más infamias"

Si alguna vez pensó que volver de la isla iba a ser fácil sin duda esa ilusión se ha desvanecido. Chelo García Cortés, la periodista que desde hace años colabora en temas del corazón con varias cadenas de televisión y medios de comunicación en general se ha convertido en el saco de boxeo de Telecinco. Posiblemente su enemistad reciente con Isabel Pantoja, la gran estrella de Mediaset actualmente, hace que García Cortés haya caído en desgracia. Hoy ha sido el programa Sálvame el que ha utilizado toda su artillería contra la periodista.

Tanto María Patiño como Gemma López se han enemistado con Cortés por haber contado lo que ellas hacían en el camerino. Esta falta de discreción ha sido lo que habría hecho que el programa estallara contra la ex concursante de Supervivientes. Pero ella no lo tiene tan claro. "No voy a contestar a mentiras e infamias", llegó a decir García Cortés en referencia a toda esta polémica.

Lo cierto es que Cortés fue una de las concursantes de Supervivientes que más juego dio. Y no sólo porque fue en Honduras donde tuvo que lidiar su enfrentamiento con Isabel Pantoja. Aunque es verdad que dio su morbo no es menos cierto que todas las declaraciones de su novia fuera de la isla no fueron menos polémicas.

Pero sin duda si hubo una protagonista de esta edición fue, evidentemente, Isabel Pantoja. La llegada de la tonadillera a España después de sus problemas de salud dio mucho que hablar. Su entrevista del pasado domingo fue más que comentada. Y no sólo por lo que dijo. También por lo que no dijo. En ningún momento se refirió a nada de lo que había pasado dentro de la isla. Sólo habló de su futuro.

De hecho fue muy comentada entre los colaboradores de los programas del corazón de Telecinco la condición que puso la Pantoja par air al programa: no quería que se le pusiera ningún video incómodo de lo que había pasado en Honduras. ¿La razón? Su teoría de que lo que pasó en honduras se quedó en la isla. Habrá que ver si en futuras entrevistas sigue negándose a hablar de este tipo de contenidos. A buen seguro Mediaset va a explotar el contrato que la une con la cadena durante los próximos años y que la va a obligar a participar en varios formatos de la principal cadena, Telecinco, y a buen seguro alguno de Cuatro.