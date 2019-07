Desvelan cuánto dinero ganaron Los Lobos por cada minuto que participaron en el programa Boom

A lo largo de los últimos días el hecho de que Los Lobos de Boom se llevaran el bote del programa, lo que les permitió ganar más de seis millones de euros, ha dado mucho que hablar. Y no sólo porque los cuatro miembros de este equipo de concursantes de televisión haya logrado un récord histórico o porque tengan ahora mismo sobre sus espaldas una importante fama y una no menos importante cantidad de dinero. Pero de lo que muchos hablaban hasta ahora es de las pocas posibilidades económicas que iban a tener estos cuatro amigos después del concurso. No en vano muchos han dejado sus puestos de trabajo. Pero ¿realmente merece la pena participar en un formato de este tipo?

Si se analizan los datos de los que disponemos se da la circunstancia que para llevarse más de seis millones de euros los cuatro amigos de Los Lobos que consiguieron llevarse el bote lograron 6.689.700 euros en poco más de medio millar de programas. Teniendo en cuenta que cada programa tardan más o menos una hora en grabarlo (se graban varios cada día y luego se van emitiendo poco a poco), entonces llegamos a la conclusión de que estos cuatro amigos lograron un premio de unos 200 euros cada hora. Una cantidad nada desdeñable.

Pero ¿qué nuevos proyectos van a tener que afrontar estos cuatro amigos? De momento ya tienen una cosa clara: no quieren separarse del todo y para no tener que hacerlo van a intentar hacer un viaje los cuatro juntos. Lo que no tienen, o al menos no lo han dicho públicamente, es el lugar al que van a ir. Vayan donde vayan seguro que van a lograr que les conozcan y les paren por la calle. Eso es algo inevitable teniendo en cuenta su fama.

Lo que parece que a nadie se le olvida es la participación que tuvo en el formato José Pinto. El ganadero salmantino que en su día tuvo que dejar el programa por motivos personales alegando que no podía separarse más de sus obligaciones laborales. Después de abandonar la tele Pinto siguió ofreciendo charlas y conferencias y participando en todas las fiestas que le invitaban fundamentalmente en las provincias de Salamanca y Cáceres. En cuanto ganaron el programa todos los miembros de Los Lobos se fijaron en su compañero y le dedicaron lo que habían conseguido. No era para menos por su gran papel durante todo Boom.