Acusan a Isabel Pantoja de haber hecho trampas en Supervivientes

La convivencia en Supervivientes ha sido de todo menos amistosa. La soledad, la distancia con los seres queridos y por encima de todo, la comida, fueron los puntos que hicieron estallar a los concursantes durante los tres meses de programa. Según explicaba esta tarde en Sálvame uno d ellos que más lejos llegó durante el concurso de Mediaset, Albert, cada semana los concursantes reciben una nueva partida de comida para pasar la semana. En cada remesa reciben los alimentos básicos para pasar los siete días. No siempre se trata de la comida a la que está acostumbrado el cuerpo humano, de ahí que pasen el día pescando y pensando en comida. En teoría reciben 5 latas de carne para todo el grupo de cada lata se reparten de manera equitativa. En un momento de la primera semana de convivencia Colate le contó a Albert lo que acababa de vivir.

Según el atleta, el hermano de la chef Samanta Vallejo Nájera le confesó que a Isabel Pantoja "le están dando comida por detrás". Según Albert, el concursante le confesó que la tonadillera le había pedido que le ayudara a abrir una de esas latas de carne ya que no podía. Al preguntar a la cantante de dónde había sacado esa lata la Pantoja solo acertó a explicar que el doctor del programa le había dado una lata de comida porque necesitaba más proteínas. Esta confesión no habría convencido a Colate y tampoco a Albert.

Ambos fueron con su queja al Capitán Morgan, quien debe decidir con los asuntos más trascendentes que suceden en la isla, pero su contestación fue que no, que a nadie se le estaba ayudando por encima del resto. Ahora todo el mundo cree que La Pantoja ha robado a sus compañeros y estos no van a perdonar tal afrenta. Albert ha destapado la caja de los truenos y ahora todo apunta a que el resto de concursantes de la isla pedirán explicaciones a la Pantoja. Ahora mismo el mayor apoyo de la tonadillera dentro del programa no es otro que Omar Montes, el vencedor de la última edición de Supervivientes y del que no se separa. El ex de su hija no deja de hacer guiños a la cantante y a la menor del clan Pantoja. Omar quiere volver con la pequeña, pero su relación con Asraf dificulta este nuevo encuentro. Quién sabe si ahora con el premio en el bolsillo el parece de la hermana de Kiko Rivera cambia de la noche a la mañana.