Can Yaman, de Erkenci Kus, obligado a paralizar su carrera de actor

Desde que se anunciara el final de Erkenci Kus, Pájaro Soñador, hace escasos días, todo parecen malas noticias para la pareja formada por Can Yaman y Demet Ozdemir. Después de que los productores de la serie anunciaran el final de la misma para el próximo mes de agosto, siempre hablando de la programación turca, por sus malos datos de audiencia, el futuro de los dos protagonistas pasaba por cambiar de aires y emprender nuevos retos actorales. Si bien Can ya había hecho varios intentos de entrar en Hollywood y Demet ya ha saboreado las oportunidades del celuloide fuera de sus fronteras, la vida continúa para ambos.

Otra de las malas noticias que recibía la pareja en la ficción y también en la vida real era la de tener que buscar una nueva casa. El propietario de la lujosa villa que ocupan a orillas del Bósforo les ha anunciado que acababa de llegar a un acuerdo para vender la casa, así que a la pareja no le quedaba otra que encontrar una nueva morada. Ambos estaban viviendo y prolongando la historia de amor que había surgido en el rodaje de Erkenci Kus, Pájaro Soñador, la novela turca que emite Divinity todos los días. Pero no quedan ahí los malos momentos para Can y Demet, ahora el actor ha visto como su vida actoral se ve truncada y todo por el servicio militar obligatorio que impera en el país otomano.

Actualmente, muchos actores, cantantes e incluso fenómenos de las redes sociales, incluidas muchas famosos, están realizando el servicio militar. Con la entrada en vigor del servicio militar uniforme, todos los varones de entre 20 y 41 años nacidos en suelo turco están obligados a cumplir un mes de servicio militar. Esta ley golpeó de lleno a todos los famosos que habían servido al ejército, como en el caso de Can y ahora el actor se está preparando para cumplir con sus deberes obligatorios. El actor podría librarse de tener que realizar este servicio si aduce que está estudiando, dependiendo también del tipo de cursos y de materia. Can, realizará su servicio militar en la segunda semana de julio de 2019, pero continuará transmitiendo la serie durante su servicio militar ya que el rodaje de los próximos capítulos está casi terminado. La vida de Yaman, nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, pasó por graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad Yeditepe para después de trabajar como abogado durante un tiempo, estudiar interpretación ante la insistencia de su familia. Posteriormente, participó en los proyectos Gönül Works, Hangimiz Sevmedik, Full Moon y, por último, Erkenci Kus.