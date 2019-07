Uno de Los Lobos de Boom confiesa cuál fue su mejor decisión en la vida: "Jamás me alegraré lo suficiente"

Se trata de uno de los concursantes más conocidos de la televisión. No es para menos. Su hazaña de lograr ganar seis millones de euros en un programa da para mucho. Durante dos años Erundino Alonso se coló en las casas de millones de españoles todas las tardes y lo hizo para entretenerles pero también para que calara hondo una profesión que hasta la fecha no era muy conocida en los medios de comunicación: la de ingeniero de montes.

De hecho ese ámbito profesional, muy poco conocido, fue lo que hizo que Alonso pudiera aportar mucho al grupo de Los Lobos en el que participaba. Hace días que te contábamos el truco que había llevado a estos cuatro amigos a batir todos los récords de la televisión. Y no era otro que el de controlar diferentes áreas del conocimiento. Mientras uno era muy experto en ciencia otro controlaba de letras y así podían ir contestando todas y cada una de las preguntas. Gracias a ese conocimiento y a lo que iban aprendiendo durante los meses que estuvieron participando en el programa lograron el reto de llevarse el premio más alto de la historia de la televisión en España.

El hecho de que Erundino defendiera su profesión por encima de todo y de paso la diera a conocer hizo que muchos le agradecieran el gesto en redes. "Enhorabuena al ingeniero de montes Erundino Alonso y muchas gracias por la visibilidad y la buena imagen que ha dado de la profesión", aseguraban en su cuenta de Twitter un grupo de profesionales de esta rama en Castilla y León. "Muchas gracias por el detalle aunque muchísimo más he recibido yo de mi profesión. Fui muy feliz durante la carrera y jamás m alegraré lo suficiente por haber elegido tan bien mi destino profesional", concluyó Alonso quién ayer, por cierto, celebraba su santo.

Pero ¿qué hacen ahora Los Lobos? Pues lo cierto es que después de ganar el premio tienen nuevos proyectos conjuntos. El primero de ellos irse de viaje a disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Pero no es el único. Todos ellos tienen que volver ahora a su vida profesional aunque no todos lo van a tener fácil o al menos no todos igual de fácil. Algunos de estos cuatro amigos se vieron en su día obligados a dejar de lado al menos en parte sus puestos de trabajo.

¿La razón? La televisión les consumía demasiadas horas y no tenían tiempo para todo. Y lo primero, al menos entonces, era conseguir el premio millonario que se aventuraba "al otro lado" del túnel de la fama.